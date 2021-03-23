В России выявили более 25 тысяч новых заболевших COVID-19 впервые с января

За последние 24 часа в России зафиксировано 25 142 новых случаев заражения коронавирусом, такого не было со 2 января 2021 года. Это следует из данных Оперштаба по борьбе с заболеванием.

За сутки в России полностью выздоровели 15 484 человека. Умерло 663 пациента.

В Москве за 3 июля было выявлено 7 624 новых случаев заражения, госпитализировано 1 548 человек, скончались 111 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 732 человека. После прохождения лечения выздоровели ещё 5 747 пациентов

Накануне сообщалось о 7 446 новых случаев в Москве, и 2 596 в области.

Регионами с высоким приростом заболевших за сутки также стали Московская область — 2 696 новых случаев, Санкт-Петербург — 1 784, Нижегородская область — 432 и Воронежская область — 359 случаев.

За весь период пандемии в России выявлено 5 610 941 случаев заболевания, зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровели 5 068 901 человек.