Петросян на Мальдивах, "нехороший человек" в Екатеринбурге: что писали в соцсетях

Вы, наверное, думали, что балерина Анастасия Волочкова умеет только в шпагат, хотя и во все стороны. А вот и нет!

Оказывается, она еще и поет! Как сообщила Анастасия в своем инстаграме, она в течение долгого времени записывала песни и теперь у нее вышел альбом. Зовут «Вселенная». Кто отважится послушать, сообщите, как оно.

А пока мы восхищались талантами г-жи Волочковой, она – опять же через инстаграм – продемонстрировала, что умеет еще и в юриспруденцию. «Нами подано пока пять заявлений в разные структуры и судебный иск в Тверской суд к Большому театру, – сообщила она. – Я пойду до конца за Правду и справедливость». Судиться балерина (или певица?) намерена с Большим театром, который не исполнил решение суда от 26 ноября 2003 года и не восстановил ее на работе. Наверное, там просто не знают, куда ее – в балет или сразу в оперу.

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