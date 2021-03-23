Петросян на Мальдивах, "нехороший человек" в Екатеринбурге: что писали в соцсетях
По традиции Sobesednik.ru представляет события последних недель, заслужившие наиболее острые комментарии Сети
Волочкова допелась
Вы, наверное, думали, что балерина Анастасия Волочкова умеет только в шпагат, хотя и во все стороны. А вот и нет!
Оказывается, она еще и поет! Как сообщила Анастасия в своем инстаграме, она в течение долгого времени записывала песни и теперь у нее вышел альбом. Зовут «Вселенная». Кто отважится послушать, сообщите, как оно.
А пока мы восхищались талантами г-жи Волочковой, она – опять же через инстаграм – продемонстрировала, что умеет еще и в юриспруденцию. «Нами подано пока пять заявлений в разные структуры и судебный иск в Тверской суд к Большому театру, – сообщила она. – Я пойду до конца за Правду и справедливость». Судиться балерина (или певица?) намерена с Большим театром, который не исполнил решение суда от 26 ноября 2003 года и не восстановил ее на работе. Наверное, там просто не знают, куда ее – в балет или сразу в оперу.
Петросян сбежал из Москвы
Пока вы задыхаетесь с 30+ градусами на термометре в своих пыльных офисах и каменных мешках, Евгений Ваганович с молодой супругой прекрасно проводят время на Мальдивах. А что, наюморил! Выглядит артист, несмотря ни на что, счастливым и даже молодым. Впрочем, есть мнение, что на Мальдивах другие просто не водятся.
Миша «два процента»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил на днях, что готов участвовать в выборах губернатора региона, которые пройдут в сентябре вместе с парламентскими.
То есть, надо понимать, партия одобрила его кандидатуру. Жители края заявлению наместника обрадовались не очень. Более того, хабаровчане некоторое время назад возобновили акции протеста в поддержку арестованного избранного губернатора Фургала, один из митингов местные власти даже с перепугу согласовали. Согласно опросу, проведенному местными блогерами: «Будете ли вы голосовать за Дегтярева?», утвердительно ответили всего 2% (два процента) респондентов.
Набег на «Умное голосование»
Еще в мае юрист из Екатеринбурга Андрей Еланцев пожаловался на проект Алексея Навального «Умное голосование» в Роскомнадзор.
По его словам, «серверы проекта «Умное голосование», согласно данным открытых сервисов WHOIS, располагаются в США», а пользователей не предупреждают, что их персональные данные обрабатываются на территории «недружественного для России государства». А вот теперь Еланцев похвастался, что «Роскомнадзор удовлетворил жалобу» и пытается прикрыть «Умное голосование».
Вот только народная примета говорит, что когда Роскомнадзор пытается что-то прикрыть, то рушится все вокруг, кроме его цели. И юристу даже невдомек, что «Умное голосование» – это не сайт в интернете, а граждане страны. Которых нельзя заблокировать.
В комментах Еланцеву сообщили, что он «нехороший человек» и что у него в фамилии не хватает некоторых букв.
Не солнечная Ялта
Мэр Ялты Янина Павленко рассказала о поисках женщины, пропавшей во время наводнения. Стихийное бедствие, как известно, не обошло курортный Крым.
«Южнобережное шоссе, 27. Ситуация примерно такая, как в Васильевке, которую местами завалило грунтом и камнями под крыши домов, – написала мэр в своем фейсбуке. – Именно отсюда 18 июня потоком воды унесло жительницу Ялты Ирину Николаевну Гилляровскую... Она числится без вести пропавшей. Поиски продолжаются, подключились кинологи... Надеемся на чудо».
Однако мэр добавляет, что район поисков на 3–5 метров завален грунтом и что шанс найти Ирину живой чудовищно мал. Накануне собаки показали место, где предположительно может находиться тело пропавшей.
Дзюба и «блин»
А теперь – к действительно важным новостям. Полузащитник датчан Пьер-Эмиль Хёйбьерг после победы в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 с Россией (4:1) опубликовал в своем инстаграме фото с нападающим Юссуфом Поульсеном: «Вперед, Дания! Вперед, Кристиан, и вперед, стадион «Паркен». Идем дальше, в 1/8 финала». Тут в комменты набежал их товарищ по команде, защитник Йоаким Мехле, написав по-русски два матерных слова, аналогичных по смыслу словам «сволочь» и «блин». Причем многие российские фанаты с ним наверняка бы согласились.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «Попали в сети».
Теги: #Навальный, #Евгений Петросян, #Волочкова, #Дегтярёв, #Фургал, #Крым
Рубрика: Общество