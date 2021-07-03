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Новости к утру 3 июля: Спасение украинских рыбаков и претензии Эрмитажа к УЕФА

Эрмитаж выразил недовольство тем, что Дворцовую площадь сделали фан-зоной для футбольного сооевнования

Фото: Global Look Press

Украинское рыболовецкое судно «ОД-2592» столкнулся с фатальной неисправностью, выполняя задание в акватории Черного моря, пишет «Интерфакс». На борту судна находятся четыре человека.

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что направил к судну ракетный катер Черноморского флота для оказания помощи.

По сообщению Росморречфлот, жизни экипажe украинского судна ничего не угрожает, передает ТАСС.

В Якутии продолжаются лесные пожары. По данным пресс-службы республиканского министерства экологии, для ликвидации пожаров привлечено 333 единицы техники, 2,6 тысяч человек. Всего на территории насчитывается 93 пожара площадью 235,9 га. За сутки было потушено 42 пожара на территории 7,5 тысяч га.

Мэр города Лобни Евгений Смышляев задержан по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. 

За полгода средняя сумма штрафа ГИБДД за первые полгода 2021 года выросла на 11%. Почти четверть (24%) всех штрафов для участников дорожного движения были оплачены нарушителями в июне, говорится в исследовании банка «Русский стандарт». 74% штрафов были выписаны мужчинам.

В петербургском Эрмитаже сочли оскорбительным решение возвести на территории Дворцовой площади фан-зону для болельщиков УЕФА, передает Znak.com.

«Возведение на Дворцовой площади „лагеря“ для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу», – говорится в заявлении Эрмитажа.

Очередное уголовное дело о подделке прививочных документов возбуждено в Красноярске. Медсестра поликлиники подготовила два сертификата за вознаграждение, которые подтверждают прохождение вакцинопрофилактики от коронавирусной инфекции.

Теги: #Украина, #УЕФА

Рубрика: Общество

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