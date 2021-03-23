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В столице Башкирии появились волки

В Уфе девушка завела волчицу. Зверь обитает в однокомнатной квартире, не лает, не кусает и ластится к хозяевам, как котенок.

Фото: Instagram

Волчица Кира – гибрид, она на 75% волк. Из собак в родословной у нее только бабушка – маламут. Алида Насырова год назад забрала Киру из питомника.

– Ничего общего с собакой у Киры нет, – рассказывает Алида. – Она не умет гавкать, воет, и язык тела у нее совершенно другой. Она ласковая, как котенок, спит со мной в кровати. Я воспринимаю ее как еще одного своего ребенка.

Кира – подросток, у нее даже течки не было. Хозяйка каждый день кормит ее мясными обрезками и костями, в лес зверь не смотрит, но погулять любит, в городе это можно делать только на поводке и в наморднике. Агрессии на людей нет, но есть правила выгула.

– Волки неконфликтные: когда Кире что-то не нравится, она скалит зубы и отходит в сторону. Я не знаю, что надо сделать, чтобы она повела себя агрессивно, – говорит Алида.

По словам владелицы, с Кирой только одна проблема – она ревностно относится к добыче: может что-то схватить и съесть на улице, а это опасно из-за догхантеров, разбрасывающих во дворах отраву, и поэтому волка приучают есть по команде.

Расставаться с питомицей Алида не собирается, говорит, понимала всю ответственность. Время покажет.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «В столице Башкирии появились волки».

Теги: #Уфа, #волк

Рубрика: Общество

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