Сталин и Путин вошли в топ-5 самых уважаемых в России личностей. Инфографика

Социологи признанного в РФ иностранным агентом «Левада-Центра» провели исследование, которое показало, кого россияне считают самой значимой личностью в истории. Результаты представлены в нашей инфографике.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «Не в бровь, а в глас: Кто самый выдающийся человек всех времен и народов?».