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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может произойти в сентябре

Ученые считают, что к осени число больных COVID-19 в столице может составить 225–280 тысяч, в худшем случае – 443 тысячи

Фото: Дмитрий Мальтера

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета дали долгосрочный прогноз по развитию ситуации с эпидемией в Москве. Они считают, что к сентябрю количество больных коронавирусом людей в столице может составить 225–280 тыс, а в худшем случае – 443 тысячи. Об этом рассказал «Известиям» руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков.

«Согласно нашим расчетам, пик в Москве придется на сентябрь», — заявил Боровков. 

Ученые пришли к этому выводу после того, как разработали математическую модель. Она состоит из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами и позволяет построить девять кривых распространения COVID-19. Первая — самая пессимистичная, девятая — самая оптимистичная. 

Как отмечается, нынешняя ситуация в Москве развивается между четвертой и пятой кривыми.

По словам специалиста, если будет реализован сценарий по средней пятой кривой, то число активных больных к 19 сентября составит примерно 225 тысяч человек. 

«Если же рассмотреть самый пессимистичный сценарий развития ситуации, который описывает первая кривая, то пик придется на конец лета, а количество активных больных в Москве может составить 443 тысяч — об этом говорят закономерности распространения эпидемии COVID-19», — пояснил Боровков.

Однако многие эксперты называют этот прогноз слишком суровым. Так, по мнению ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Романа Зиновкина, заболеваемость должна снизиться уже через месяц.

«Люди в Москве начали массово вакцинироваться, поэтому жители столицы будут болеть реже или, по крайней мере, болеть не так тяжело. Кроме того, снижению заболеваемости будет способствовать окончание экзаменов и связанных с окончанием учебных учреждений праздников. Хотя прогнозы — дело неблагодарное, мне кажется, что пик всё же будет пройден раньше сентября», — заключил он.

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