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Вакцинация мигранта "Спутником Лайт" для работодателя обойдется в 1 300 рублей

Рабочие иностранцы опасаются, что в итоге эти деньги все равно вычтут из их зарплаты

Фото: Global Look Press

Рабочие Мигранты в столице тоже станут участниками прививочной кампании, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина.

О том, что для рабочих иностранцев станет доступной однофазная вакцина «Спутник Лайт» говорилось и ранее, теперь же разработан порядок, по которому будет вестись вакцинация.

Первыми под иммунизацию попадут сотрудники отраслей, которые заняты с непосредственным обслуживанием граждан – в том числе общепит. Для этого работодатели должны будут подать заявку с именами трудоустроенных иностранцев.

«Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы», – объясняет Собянин. 

Тестовый режим продлится 10 дней. После схема будет упрощаться и доберется в том числе до других иностранцев, включая самозанятых.

Прививки иностранцы могут получить с 9 утра до 9 вечера в миграционном многофункциональном центре Сахарово, в поселении Вороновское ТиНАО. Еще один пункт вакцинации откроется 29 июня на территории ТЦ «Садовод».

Наниматель должен будет заплатить за каждую прививку 1 300 рублей. 

В сообществах трудовых мигрантов в соцсетях работники уже выражают обеспокоенность, что затраты в итоге вычтут из их зарплат. 

Ранее бывший санитарный врач Геннадий Онищенко заявлял, что оплата прививки работодателем логична: «Если я нанимаю человека на работу, то я беру на себя ответственность».

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