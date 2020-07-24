Вакцинация мигранта "Спутником Лайт" для работодателя обойдется в 1 300 рублей
Рабочие иностранцы опасаются, что в итоге эти деньги все равно вычтут из их зарплаты
Рабочие Мигранты в столице тоже станут участниками прививочной кампании, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина.
О том, что для рабочих иностранцев станет доступной однофазная вакцина «Спутник Лайт» говорилось и ранее, теперь же разработан порядок, по которому будет вестись вакцинация.
Первыми под иммунизацию попадут сотрудники отраслей, которые заняты с непосредственным обслуживанием граждан – в том числе общепит. Для этого работодатели должны будут подать заявку с именами трудоустроенных иностранцев.
«Вакцинация мигрантов начинается в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы», – объясняет Собянин.
Тестовый режим продлится 10 дней. После схема будет упрощаться и доберется в том числе до других иностранцев, включая самозанятых.
Прививки иностранцы могут получить с 9 утра до 9 вечера в миграционном многофункциональном центре Сахарово, в поселении Вороновское ТиНАО. Еще один пункт вакцинации откроется 29 июня на территории ТЦ «Садовод».
Наниматель должен будет заплатить за каждую прививку 1 300 рублей.
В сообществах трудовых мигрантов в соцсетях работники уже выражают обеспокоенность, что затраты в итоге вычтут из их зарплат.
Ранее бывший санитарный врач Геннадий Онищенко заявлял, что оплата прививки работодателем логична: «Если я нанимаю человека на работу, то я беру на себя ответственность».