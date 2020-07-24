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"Суперливень". В Москве и области за день выпадет 70% месячной нормы осадков

В Москве во второй половине дня в понедельник ожидается очень сильный ливень со шквалистым ветром до 26 м/с

Фото: Global Look Press

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей об аномальном уровне осадков, который ожидает их в понедельник, 28 июня. По словам синоптика, к раннему вечеру в столице пройдет «суперливень», который будет сопровождаться шквалистым ветром и может вызвать проблемы в городских коммуникациях.

Тишковец говорит, что его заявление — это «боевая тревога»: за сутки в регионе выпадет до 70% месячной нормы осадков, а скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, не исключено, что даже 21-26 метров в секунду. Местами пройдет град.

«Москва сегодня окажется в самом центре волнового и очень активного циклона. По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков, что составляет почти 70% месячной нормы», — приводит слова эксперта «РИА Новости».

Предполагаемое время, когда будет проходить ливень — с трех часов дня до девяти вечера.

Под угрозой ливневая канализация и другие инженерные коммуникации столицы. 

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