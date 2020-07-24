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Москву смыло. Instagram-репортаж потопа в столице

После полутора недель жары на город обрушился страшный ливень. Коммунальные службы снова оказались не готовы

Фото: Агентство «Москва»

В понедельник 28 июня многие улицы Москвы и ближнего Подмосковья оказались под водой. Поток затопил первый этаж телецентра "Останкино" и метро "Ясенево". В Щелково из-за попадания молнии взорвалась электрическая подстанция. Больше всего из-за стихии пострадали юг и юго-восток столицы.

В Подмосковном Пушкине продолжают мыть дороги не смотря ни на что.

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