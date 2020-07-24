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Как защитить свои права тем, кто не вакцинирован

За отсутствие сертификата о прививке могут грозят уволить с работы, не пустить в ресторан, отказать в поездке на курорт. Это вообще законно, спросил Sobesednik.ru у адвоката Валерии Аршиновой

Разберем несколько ситуаций.

1. Заставляют прививаться на работе.

- Отказ от прививки на работе, если она относится к определенным категориям, где вакцинация необходима по эпидпоказаниям (транпспорт, общепит, образование и т д) может быть основанием для отстранения от работы без выплаты заработной платы, - объясняет адвокат. - Иное, как например, увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, запугивание или лишений премий - незаконно. Если на работе вынуждают написать заявление об увольнении в случае отказа от прививки, либо принуждают к вакцинации под угрозой увольнения, штрафов и так далее, необходимо незамедлительно обращаться в территориальные прокуратуру, инспекцию по труду.

Если работа не связана с обязательным выполнением медицинских требований, то о вакцинации вас могут только попросить, но никак не требовать. А вот непривитых поваров, кондукторов, медиков могут отстранить от работы, и соответственно, лишить заработной платы.

- Срок отстранения, как разъясняют власти - до улучшения эпидобстановки, - поясняет Валерия Аршинова. - Это очень размытый период, поскольку по трудовому законодательству должен быть предусмотрен определенный порядок по времени отстранения по медпоказаниям, срокам и порядку увольнения после окончания этого срока.

2. Настаивают на прививке дистанционных работников.

По последним разъяснениям Роспотребнадзора совместно с Оперштабом Москвы, дистанционная работа не позволяет уйти от вакцинации. Сотрудники «удаленки» также включаются в 60% - норматив для работодателя по вакцинации.

- Хотя это довольно странно, поскольку эти работники находятся вне офиса и вне постоянных контактов с другими людьми, какие здесь основания для вакцинации? - недоумевает юрист.

3. Не пускают в ресторан или отель.

- Запрет для непривитых граждан на посещение кафе, ресторанов и других общественных мест незаконен, поскольку отношения между публичными местами и посетителями регулируются нормами ст. 426 ГК РФ — это публичный договор между владельцем заведения и клиентом. Органы власти не могут диктовать условия публичного договора, - отвечает адвокат. - Но с другой стороны, компании обязаны выполнять требования органов власти, пока они не будут признаны незаконными в судебном порядке. А в настоящих реалиях, я сомневаюсь, что их признают таковыми.

Регина Сафина.

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