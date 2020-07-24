Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

40-ю больницу или «Коммунарку» называют главной ковидной больницей Москвы. В начале пандемии она первой стала принимать больных коронавирусом, но сегодня пробок из машин «скорой помощи» у шлагбаума, как это было осенью 2020 года, не наблюдается, дорога абсолютно свободна. Правда, реанимобили снуют туда-сюда с периодичностью примерно раз в три минуты. Однако, многие машины возвращаются пустые. В одном замечаю пассажира: это врач в спецкостюме.

-- Я бы не сказал, что в июне вызовов и машин стало больше, - говорит охранник. – Плюс-минус, и не все машины едут по ковидным вызовам.

Вход на территорию через проходную строго по пропускам. Родственников не пускают, но они могут передать вещи. В пять часов вечера желающих нет. В новеньком журнале, в котором фиксируются фамилии, за 6 дней - 7 заполненных листов. Негусто.

У белых, так называемых быстровозводимых корпусов, где лежат коронавирусные - ни души. У проходной в эту часть «Коммунарки» собирается группка мужчин из Средней Азии.

-- Не, мы не вещи больным передавать, -- отвечает один из них на мой вопрос. -- На работу временную устраиваемся, говорят, будем кровати таскать. Индийский штамм? От других болезней еще больше народу умирает.

Медицинские сотрудники выходят к проходной сделать перекур. На меня с вопросом о росте заболеваемости реагируют как на ходячий коронавирусный шарик, отстраняются и машут руками: «говорить не будем, запрещено»», «все к руководству». В «Коммунарке» по сравнению с другими больницами хорошие условия труда и зарплаты, никто не хочет терять место.

-- Как обычно работаем, в штатном режиме. Больные как были, так и есть, - говорит медсестра в лавандовом костюме, затягиваюсь сигаретой. - Может, небольшое увеличение и есть.

Ее коллега — на его груди бейдж «заведующий лабораторией» - согласен: по сравнению с другими периодами намного больше работы не стало.

-- Чтобы был гигантский рост - такого нет, - отмечает он. -Мы как с самого начала как работали, так и работаем. -- А потом сейчас новые центры отрываются. Ковидных приминают и 15-я, и 31-я, и 52-я, и госпиталь на ВДНХ, многие работают на ковид.

Девушка с большой сумкой идет домой, на мою удачу это операционная медсестра, у которой закончилась смена.

-- У нас оперируют ковидных больных, если у них что-то случилось, их же тоже надо где-то оперировать, – рассказывает она. Правда, девушка пришла работать в больницу весной и сравнить нынешний рост с другими вспышками, скажем, с осенью или маем прошлого года не может.