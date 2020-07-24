Уральский политех против зеленых волос, Роналду против колы: что обсуждали в Сети

В гостях у Навального

Супруга Алексея Навального Юлия с дочерью Дашей осмотрели «главную достопримечательность» Владимирской области – ИК-2, куда политика этапировали в конце февраля.

«Люди, которых вы видите на этой фотографии – самые счастливые, потому что они только что увидели папу и мужа, – написала Юлия в инстаграме. – Правда, совсем недолго – свидание короткое. При этом Алексей уже столько сидит, что классно было бы и на длительное попасть, но его не дают.

Вчера по телевизору Путина показывали, так он сказал, что Алексей содержится в колонии, как все. Хотелось бы тогда и каждые три месяца длительные свидания, как у всех».

Отметим, что ранее сидевший в этой же колонии политик Дмитрий Демушкин рассказывал, что, несмотря на наличие там помещений для длительных свиданий, у него в течение срока длительных свиданий не было.

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