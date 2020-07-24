Уральский политех против зеленых волос, Роналду против колы: что обсуждали в Сети
Мы собрали вызвавшие наиболее бурную реакцию в соцсетях темы июня, не считая вакцинацию и провал сборной России на Евро
В гостях у Навального
Супруга Алексея Навального Юлия с дочерью Дашей осмотрели «главную достопримечательность» Владимирской области – ИК-2, куда политика этапировали в конце февраля.
«Люди, которых вы видите на этой фотографии – самые счастливые, потому что они только что увидели папу и мужа, – написала Юлия в инстаграме. – Правда, совсем недолго – свидание короткое. При этом Алексей уже столько сидит, что классно было бы и на длительное попасть, но его не дают.
Вчера по телевизору Путина показывали, так он сказал, что Алексей содержится в колонии, как все. Хотелось бы тогда и каждые три месяца длительные свидания, как у всех».
Отметим, что ранее сидевший в этой же колонии политик Дмитрий Демушкин рассказывал, что, несмотря на наличие там помещений для длительных свиданий, у него в течение срока длительных свиданий не было.
Рогозин дорвался до Луны
«Роскосмос», которым руководит Дмитрий Рогозин, разместил в своем твиттере ролик под названием «Видео-концепция создания Международной научной лунной станции».
Международность проекта обуславливается тем, что строить нечто, судя по ролику, совсем не похожее даже на то, что можно узреть в первой трилогии «Звездных войн», планируется совместно с Китаем.
Немного настораживает, что «лунный» ролик полностью на английском языке и не только в твиттере, но и на официальном сайте госкорпорации. И даже без субтитров. То есть в произведении впечатления на российскую аудиторию ведомство не слишком заинтересовано.
Насколько можно понять из видео, осваивать спутник Земли Россия и Китай будут в три этапа. На стадии разведки на Луну направят шесть автоматических аппаратов – по три с каждой стороны. Затем стороны определят, где именно их будут строить, и, наконец, приступят к делу. Запуск станции запланирован на 2035 год. Не скоро. Зато после этого Россия и Китай начнут приглашать к сотрудничеству и другие страны.
Аксенов в лодке, не считая троих сотрудников МЧС в воде
В Крыму на прошлой неделе было неспокойно. На востоке региона лили сильные ливни, и полуостров постепенно погружался под воду. Керчь на днях затопило так, что туда даже приехал глава Крыма Сергей Аксенов.
Оценивая масштабы бедствия, Аксенов обплыл город на лодке. Но истинные масштабы остались у него за спиной. Пока он озирал окрестности из лодки, за ним двигались вплавь трое сотрудников МЧС. И бог с ним, что Аксенов не взял их в свое суденышко – там вполне могло не хватить места. Другой вопрос, что не нашлось другой лодки для сотрудников. Впрочем, Аксенов, комментируя инцидент, заявил журналистам, что они всегда так плавают.
Тем временем на востоке Крыма на момент подготовки материала затопило более 260 домов, без электричества остались более 40 тысяч человек, еще около 20 тысяч – без питьевой воды. Введен режим ЧС.
Модный приговор
В Екатеринбурге студенту Уральского политехнического колледжа по имени Роман снизили оценку с «отлично» до «хорошо» за диплом из-за зеленого цвета волос.
«Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили», – заявила парню одна из преподавательниц. Прилетело Роману также за одежду и вообще за «непрезентабельный вид». Непонятно, как все это влияет на знания Романа. Он, видимо, тоже не понял, поэтому пожаловался в вышестоящую инстанцию. И теперь областное Министерство образования подвергнет горе-преподов проверке. Они уже заявили, что все это было «шуткой».
Поднявшийся шум сделал свое дело – ближе к вечеру минувшего четверга стало известно, что Роману все-таки исправили оценку на «отлично».
Познер выступил за обязательную вакцинацию
Пока в регионах придумывают различные меры и стимулы, чтобы заставить людей сделать прививку от коронавируса, телеведущий Владимир Познер призывает власти к радикальным мерам. Как будто текущих действий властей мало.
«Я бы обязывал людей [вакцинироваться], – заявил он. – Я считаю, что этот либерализм, который проявляется в данном случае, когда человек не хочет вакцинироваться, вот мы и получили, что сейчас имеем в Москве». Вероятно, господин Познер имел в виду усиление в столице ограничений, связанных со всплеском заболеваемости. Как минимум московские власти к нему прислушались и обязали вакцинироваться граждан, занятых в сферах торговли и обслуживания. А чтобы сгладить возникшее напряжение, разрешили всем сидеть в парке на лавочках.
Диета Роналду
Футбольная звезда Криштиану Роналду (сборная Португалии) убрал со стола в зале для пресс-конференций спонсорские бутылки с «Кока-Колой» и водрузил вместо них свою личную минералку со словами: «Пейте воду».
Так звезда продемонстрировал приверженность к здоровому образу жизни. Другой футболист, Поль Погба (сборная Франции), последовал его примеру и с той же целью убрал бутылку другого спонсора – пиво Heinеken. А тренер российской сборной Станислав Черчесов с довольным видом мастерски открыл одну «Колу» о другую. И немедленно выпил.
После этого поползли слухи, что Роналду обрушил капитализацию «Кока-Колы» на какие-то жуткие миллиарды, но эксперты-экономисты, поразмыслив, заявили, что это ерунда. К тому же с Heinеken ведь ничего не случилось.
А Черчесов, продемонстрировавший презрение к ЗОЖ, и вовсе в шоколаде, особенно если сравнить его зарплату с зарплатами тренеров других сборных. Беда пришла, откуда не ждали. Когда верстался номер, в УЕФА потребовали от футболистов не трогать бутылки спонсоров на официальных пресс-конференциях. А если пить захотят?
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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Попали в сети».
Рубрика: Общество