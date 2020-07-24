На юриста завели уголовное дело из-за постов в соцсетях. Он ведет более 200 дел в ЕСПЧ

В Сыктывкаре силовики пришли с обыском к местному юристу Эрнесту Мезаку. Он подозревается в оскорблении судьи из-за двух постов во «ВКонтакте» и в Instagram, которые были опубликованы ещё полгода назад, зимой 2021 года. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

В отношении г-на Мезака возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 297 УК РФ («Неуважение к суду»). Эта статья не предполагает лишения свободы, но может привести к аресту до полугода, 480 часам общественных работ, либо к штрафу.

Юриста вызвали на допрос в статусе подозреваемого по уголовному делу. В ходе обысков у него дома были изъяты электронные носители информации: три компьютера (его, его жены и их сына), несколько смартфонов, флеш-карты и жесткие диски.

Чиков пишет, что «Агора» намерена представлять интересы юриста в суде. Сам он ведет более 200 дел против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Он также известен тем, что добился запрета для властей Сыктывкара ограничивать места для проведения массовых мероприятий.

По информации «Открытых медиа», Мезак, как утверждает следствие, оскорбил судью городского суда Ирину Мишарину, которая оштрафовала его на 10 тысяч рублей из-за участия в зимней акции в поддержку Алексея Навального.