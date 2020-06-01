Илон Маск пошутил про вторжение Наполеона в Россию
"Тайминг решает всё": Илон Маск выложил меме про вторжение Наполеона в Россию
Американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, выложил в своем Twitter мем про войну 1812 года, когда французский император Наполеон Бонапарт вторгся на территорию Российской Империи, чтобы захватить её. В России шутку поймут все, а вот среди подписчиков Маска некоторым пришлось объяснять.
На картинке изображена беседа Наполеона с его первой женой Жозефина Богарне. Французский лидер говорит супруге: «Я собираюсь вторгнуться в Россию». «В летний период, верно же?» — отвечает г-жа Богарне. Тогда Наполеон многозначительно молчит, а его супруга переспрашивает: «В летний период, верно же?»
«Тайминг [выбранное время, — ред.] решает всё», — гласит подпись Маска под изображением.
Timing is everything pic.twitter.com/B6HDB5kS4G— Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021
Некоторым пользователям Twitter шутку пришлось пояснять: их коллеги напомнили, что Франция проиграла войну с Россией во многом из-за того, что в стране началась зима, а французская армия оказалась неподготовлена к столь низким температурам и была вынуждена отступать.
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Рубрика: Общество