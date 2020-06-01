Илон Маск пошутил про вторжение Наполеона в Россию

Американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, выложил в своем Twitter мем про войну 1812 года, когда французский император Наполеон Бонапарт вторгся на территорию Российской Империи, чтобы захватить её. В России шутку поймут все, а вот среди подписчиков Маска некоторым пришлось объяснять.

На картинке изображена беседа Наполеона с его первой женой Жозефина Богарне. Французский лидер говорит супруге: «Я собираюсь вторгнуться в Россию». «В летний период, верно же?» — отвечает г-жа Богарне. Тогда Наполеон многозначительно молчит, а его супруга переспрашивает: «В летний период, верно же?»

«Тайминг [выбранное время, — ред.] решает всё», — гласит подпись Маска под изображением.