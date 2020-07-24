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Ведущий питерский вуз лишился $500 тысяч в год из-за признания Бард-колледжа угрозой РФ

СПбГУ лишился от полмиллиона долларов пожертвований в год из-за признания Бард-колледжа "нежелательной" организацией

Каждый год один из ведущих вузов Санкт-Петербурга СПбГУ получал как минимум по $500 тысяч пожертвований в рамках сотрудничества с американским Бард-колледжем. Такая же сумма пожертвований оставалась в Бард-колледже. 22 июня Генпрокуратура признала эту организацию «нежелательной» на территории РФ, что привело к разрыву всех отношений между ним и СПбГУ, говорится в заявлении вуза.

Эти полмиллиона долларов СПбГУ ежегодно тратил на организацию учебного процесса, включая проведение семинаров, доплаты преподавателям университета, оплату их командировочных, привлечение сторонних преподавателей и организацию внеучебных мероприятий студентов. Программа была связана с факультетом свободных искусств и наук, который с 2011 года возглавляет нынешний глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В Бард-колледже такую же сумму расходовали в основном на российских же студентов: на «обеспечения приема обучающихся и научно-педагогических работников факультета свободных искусств и наук» или «для командирования сотрудников Бард колледжа в Санкт-Петербург на факультет свободных искусств и наук».

После того как Бард-колледж был признан «нежелательной [в России] организацией» руководство СПбГУ было вынуждено в соответствии с российским законодательством прекратить все отношения с ним. Его признание «нежелательным» было обусловлено тем, что Генпрокуратура РФ увидела в нем «угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Это решение было принято из-за связей колледжа с фондом Джорджа Сороса, который в России также признали нежелательным.

Теги: #Кудрин

Рубрика: Общество

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