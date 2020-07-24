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Роковые вкусняшки

Торговля спиртным – дело хоть и прибыльное, но весьма хлопотное, опасное и, в конце концов, неблагодарное. В этом недавно самолично убедилась 52-летняя бухгалтерша из города Ельца.

Фото: Global Look Press

Данной гражданке очень не хотелось стать главной героиней административного протокола по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В СУ СК России по Липецкой области не сообщают, какую именно часть ст. 14.16 КоАП РФ нарушила бедолага, но штрафы там огромные – запросто можно влететь на полмиллиона рублей. А можно и на триста тысяч, но от этого не сильно легче. Так что желание гражданки минимизировать затраты понятно.

С этой целью дама решила задобрить полицейского, который уже предвкушал увлекательное составление протокола, вкусняшками. Она набила пакет всевозможной едой, что нашлась в пункте продажи спиртного, и отнесла дары в служебный автомобиль стража порядка. А позже пообещала передать в качестве бонуса 10 тысяч наличными. Увы, передача взятки проходила под контролем оперативников.

Гражданка бухгалтер, вместо того чтобы стать привлекаемым по административке лицом, внезапно оказалась фигуранткой уголовного дела по статье «Дача взятки». Свою вину она полностью признала. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в размере до 30-кратной суммы взятки. То есть тех же трехсот тысяч.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Роковые вкусняшки».

Теги: #насмешили

Рубрика: Общество

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