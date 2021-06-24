Данил Махницкий, партия "Новые люди": конкуренция на мусорном рынке спасет Россию от незаконных свалок
Парадокс, но на фоне мощного развития технологий продолжают "цвести" и в прямом смысле пахнуть стихийные мусорные свалки
Парадокс, но на фоне мощного развития технологий, активной эко-повестки, единения бизнеса и людей в вопросах сбора и переработки мусора, продолжают «цвести» и в прямом смысле пахнуть стихийные мусорные свалки, «крышеваться» незаконные полигоны. Сегодня с сожалением можно констатировать – мусорная реформа потерпела крах и со сложившейся ситуацией нужно работать. Главная проблема мусорного бизнеса – это мусорная монополия. Когда вывозом занимается единственный на рынке подрядчик, без конкуренции он может бесконечно повышать цены за вывоз и не заботиться о технологическом прогрессе. От этого «мусорного лобби» необходимо избавляться, считает кандидат от партии «Новые люди» в Государственную Думу Данил Махницкий, который занимается этими проблемами в своем Новомосковском округе (г. Москва).
«Отмена региональных операторов нужна с точки зрения дерегуляции отрасли. Сейчас оператор, победивший на конкурсе, фактически становится монополистом в регионе – он сам устанавливает размер тарифа на вывоз мусора и сам решает, что делать с собранными отходами: вывозить на полигоны или пытаться перерабатывать. На этот рынок нужно пускать частных игроков и развивать конкуренцию – только так мы спасём Россию от законных и незаконных свалок», – считает Данил Махницкий.
Как сообщают «Известия», 20 июня эксперт по вопросам защиты окружающей среды и главный ревизорро страны Елена Летучая вместе с Новыми людьми побывала в Кирове.
«Когда ко мне обратились местные активисты, я была удивлена. Кировская область до сих пор не была болевой точкой на мусорной карте России. Но сейчас я понимаю, что ситуация меняется в худшую сторону. Хорошо, что ребята уже сейчас занимаются этим. Если упустить время, то будет только хуже», – рассказала изданию Летучая.
Дело в том, что в области есть только один рабочий мусорный полигон, но и его мощностей хватит лишь до конца текущего года. В регионе пытались открыть новый завод, но местные жители выступили против. И их можно понять, никто не рассказывал, что такие предприятия могут быть безопасными. Местные экологи открывают экоцентры и запустили проект «Экососеди», однако без поддержки государства их усилий недостаточно.
В ходе этой поездки сформировался план борьбы с мусорной монополией. Свои предложения по итогам поездки в регион Елена Летучая передаст в эко-комитет Новых людей. Они же станут частью предвыборной программы партии, которая уделяет много внимания вопросам экологии.
Для справки: На сегодняшний день захоронение ТБО до сих пор остается основным способом избавления от мусора в России. Контроля за газом, который образуется на полигонах, и попаданием ядов в воду почти нет. Примеры рекультивации полигонов единичны. В год, по статистике, каждый человек в России производит 350-400 кг мусора. Для нормального захоронения городу-миллионнику требуется увеличивать площадь полигонов на 20-30 га. Осенью 2020 года большой доклад на эту тему сделала Счетная палата РФ. Он опубликован в Бюллетене Счетной палаты № 9 (274).
Рубрика: Общество