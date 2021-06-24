Данил Махницкий, партия "Новые люди": конкуренция на мусорном рынке спасет Россию от незаконных свалок

Как сообщают «Известия», 20 июня эксперт по вопросам защиты окружающей среды и главный ревизорро страны Елена Летучая вместе с Новыми людьми побывала в Кирове.

«Когда ко мне обратились местные активисты, я была удивлена. Кировская область до сих пор не была болевой точкой на мусорной карте России. Но сейчас я понимаю, что ситуация меняется в худшую сторону. Хорошо, что ребята уже сейчас занимаются этим. Если упустить время, то будет только хуже», – рассказала изданию Летучая.

Дело в том, что в области есть только один рабочий мусорный полигон, но и его мощностей хватит лишь до конца текущего года. В регионе пытались открыть новый завод, но местные жители выступили против. И их можно понять, никто не рассказывал, что такие предприятия могут быть безопасными. Местные экологи открывают экоцентры и запустили проект «Экососеди», однако без поддержки государства их усилий недостаточно.

В ходе этой поездки сформировался план борьбы с мусорной монополией. Свои предложения по итогам поездки в регион Елена Летучая передаст в эко-комитет Новых людей. Они же станут частью предвыборной программы партии, которая уделяет много внимания вопросам экологии.