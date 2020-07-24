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В тюрьму за лайк? Эксперт рассказал, что нельзя делать и говорить в соцсетях

Самые распространенные темы, после которых могут возникнуть неприятности, – это религия, секс-меньшинства и феминизм

Фото: Global Look Press

За какое действие или высказывание человека могут привлечь к ответственности, рассказал агентству «Прайм» создатель цифровой платформы «Глаз Бога» Евгений Антипов.

По словам эксперта, интернет стал не таким как раньше, когда мы могли писать что угодно, не задумываясь о последствиях.

«Все, что вы напишите в интернете, навсегда останется в интернете и может быть использовано против вас. Если раньше соцсети давали нам возможность самовыражения, вплоть до шуток и троллинга, давали возможность быть смелее, то сейчас записи в соцсетях стали гораздо более реальными, чем бумажные документы», — заявил Антипов.

Он пояснил, что даже за несерьезное сообщение или комментарий можно привлечь по статье за склонение к совершению самоубийства. Высказывание в споре о близких отношениях с мамой оппонента также легко можно интерпретировать как клевету, что подведет автора под соответствующую статью Уголовного кодекса.

Самыми распространенными темами и высказываниями, после обсуждения которых могут возникнуть проблемы, эксперт назвал политику, религию, вопросы секс-меньшинств и гендерной идентификации, а также теории заговора, феминизм и бодипозитив.

Антипов рекомендовал пользователям соцсестей не забывать, что интернет хранит все их возможные данные, от сообщений до других различных действий.

Как пишет адвокат и доктор наук Максим Никонов, уголовные дела за высказывания, лайки и репосты чаще всего возбуждаются по статьям 148 («Оскорбление чувств верующих»), 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 282 («Возбуждение ненависти либо вражды»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

Наиболее «популярная» — статья 282, которая часто используется по «антиэкстремистским» делам. Она предусматривает ответственность за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии». По ней часто пытаются привлечь за высказывания в адрес чиновников, сотрудников правоохранительных органов, депутатов и т. п.

Рубрика: Общество

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