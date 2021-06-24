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"Именно так было в 2010-м": Синоптик рассказал, когда может закончиться аномальная жара

Одни специалисты утверждают, что жара спадет на следующей неделе, другие — что она продержится неопределенный срок

Фото: Дмитрий Мальтера

Аномальная жара в европейской части России и постоянные температурные рекорды в Москве продолжаются уже долгое время. О том, когда может закончиться зной, рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

«Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура спадет до 25–28 градусов, другие — что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия», — заявил он.

По мнению синоптика, причиной жаркой погоды является высокий антициклон, который блокирует западно-восточный перенос воздуха. В таких условиях жара может сохраняться очень долго.

Как напомнил Старков, точно так же было летом 2010 года. Тогда блокирующий циклон держал 30-градусную жару практически два месяца подряд, за это время было побито 22 температурных рекорда. 

Аномальная погода привела к возникновению большого количества природных пожаров. Мгла от горящих торфяников сохранялась 23 дня и закончилась 22 августа. 

Метеоролог также отметил аномальную погоду в Якутии, где сейчас установилась температура более 30 градусов. Он отметил, что такая ситуация наблюдается в Арктике, за полярным кругом.

Старков указал на то, что сильная и продолжительная жара в заполярье является огромной проблемой для природы. Из-за нее возрастает опасность пожаров в тундре, которые некому тушить, в результате чего гибнет всё живое.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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