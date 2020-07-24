В Москве побит абсолютный температурный рекорд июня - 37,4 градуса!

В Москве температура достигла +37,4 градуса, что является абсолютным максимумом для июня. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В связи с аномальной жарой, Гидрометцентр продлил объявленный в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера четверга, 23 июня. По оценке синоптиков, индекс ультрафиолетового излучения до конца недели будет держаться на уровне от высокого до очень высокого. Специалисты порекомендовали избегать прямых солнечных лучей в середине дня и позаботиться о защите кожи и глаз.

Жители столицы в соцсетях пожаловались на жару в московском метро - в связи с этим работники подземки стали раздавать воду на некоторых станциях.

По данным центра погоды "Фобос", в Санкт-Петербурге накануне также был побит рекорд – уже четвёртый подряд: +33°. В понедельник было +34°.

По прогнозу синоптиков, аномальная жара продержится в европейской части страны до конца недели. Ожидается, что дневные показания термометров еще несколько раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.