Почти четверть россиян боятся, что их заменят роботами: Какие профессии скоро исчезнут

Более 20% опрошенных россиян опасаются потерять работу, поскольку считают, что их могут заменить роботами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Зарплата.ру.

Согласно исследованию, 22% респондентов опасаются, что вскоре они могут остаться без работы из-за автоматизации рабочих мест.

Больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), а также курьеры и водители (по 7%), администраторы (6%), официанты (5%) и уборщики (3%).

При этом в востребованности своей профессии, вне зависимости от развития новых технологий, больше всех уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.

Из данных также следует, что женщины больше мужчин боятся остаться без работы по этой причине – об этом заявили 64% опрошенных женщин против 36% респондентов-мужчин.

Выражают обеспокоенность по поводу повсеместной цифровизации 17% респондентов, а 2% россиян и вовсе боятся восстания машин и порабощения людей роботами.

По мнению экспертов, роботы могут заменить людей в ближайшем будущем в профессиях, где необходимо постоянно выполнять рутинные и однообразные действия. В пример приводятся кассы самообслуживания в супермаркетах, а также роботы-операторы в колл-центрах, которые сами обзванивают клиентов.

Опрошенные считают, что со временем число привычных нам профессий сократится на 20%, но в ближайшую декаду появится и немало новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.