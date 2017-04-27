«Не вышло кинуть родственников по-тихому»: в сети обсуждают иск в ЕСПЧ со стороны близких жертв катастрофы с Ту-154 в 2016 году

«Если внимательно всё изучить, то можно заметить, что требуют не только компенсацию, но и причину, которую так и не назвали. Понятно, что по 13 приложению ICAO сохраняется право обнародовать причину инцидента или нет, НО слишком уж много странного даже в тех частях расследования, которые были объявлены на пресс-конференциях в период 2016-2019 гг, как, например, самолет же ТУ-154 советского производства, конкретно данный 1983 г. выпуска, но по какой-то причине в 2016-2017 гг не нашлось оборудования и специалистов для расшифровки бортовых самописцев и т.д.

Считаю, в данной ситуации родственники не могли иначе поступить, на мой взгляд, все же им более важна причина, по которой погибли их близкие, нежели материальная составляющая данного вопроса, но, безусловно, есть и те, кому важны также и деньги», – разложил все по полочкам читатель, который в теме.

«Всё очень просто. Обратились не все, а только 70, и не потому, что с ними обошлись несправедливо, а потому, что им подсказали зацепку. Рейс летел в Сирию, а следовательно является международным и соответственно компенсации им положены не по российским, а по международным нормам. Россия вроде входит в число, подписавших Монреальскую конвенцию, по которой выплаты должны выше как минимум в 4 раза.

Проблема в том, каким считать этот рейс – международным или нет, и в том, что Россия подписала конвенцию в 2017, а катастрофа произошла в 2016 году. Российский суд отказал, ЕСПЧ, скорее всего, будет на стороне родственников. Можно сказать однозначно, что это точно не вопрос памяти и торжества справедливости», – звучит от читателя другая версия.