«Не вышло кинуть родственников по-тихому»: в сети обсуждают иск в ЕСПЧ со стороны близких жертв катастрофы с Ту-154 в 2016 году
Гибель 92 человек на борту ТУ-154, разбившегося в Сочи, продолжает будоражить общественность
Родные жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил представитель потерпевших Игорь Трунов.
«Жалоба подана в интересах 70 родственников погибших на нарушение статьи 2 Конвенции по правам человека – «Право на жизнь», статьи 13 – «Право на справедливое судебное разбирательство», – сказал адвокат.
Он напомнил, что истцы подавали в Мещанский суд иск к Минобороны, страховой компании СОГАЗ и перестраховочной фирме «Амлин» о взыскании недоплаченного, по их мнению, страхового возмещения и компенсации морального вреда, но получили отказ.
Ту-154 потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 92 человека. В числе жертв трагедии – 64 сотрудника ансамбля им. Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты «Первого канала», НТВ и «Звезды».
Следственный комитет возбуждал уголовное дело, но прекратил расследование «за отсутствием состава преступления».
В соцсетях новость вызвала бурное обсуждение причин того, для чего родственники подали иск в ЕСПЧ.
«Если бы в России был действительно справедливый, независимый и беспристрастный суд, в ЕСПЧ не обращались бы», – считает читатель.
«Да, не вышло кинуть родственников по-тихому», – солидарен с ним ещё один россиянин.
«Правильное решение, жизнь бесценна, потеря близкого человека – трагедия, которая должна быть компенсирована. Так должно быть во всём мире, для всех людей, а не для избранных. Все мы земляне, живём на одной планете», – поддерживает родственников москвич.
«В ЕСПЧ обращаются не против конкретных лиц, а против государства, то есть, граждане пытаются получить дополнительные деньги от государства», – рассуждает россиянин.
«А в чем конкретно заключалась причина катастрофы? Она скрыта от населения. Что это – перегруз самолёта? Усталость и неопытность пилотов? Неисправная техника? Необходимо озвучить истинную причину во избежание аналогичных трагедий в будущем. И наказать виновных! Хватит уже замалчивать!» – призывает петербуржец.
«Если внимательно всё изучить, то можно заметить, что требуют не только компенсацию, но и причину, которую так и не назвали. Понятно, что по 13 приложению ICAO сохраняется право обнародовать причину инцидента или нет, НО слишком уж много странного даже в тех частях расследования, которые были объявлены на пресс-конференциях в период 2016-2019 гг, как, например, самолет же ТУ-154 советского производства, конкретно данный 1983 г. выпуска, но по какой-то причине в 2016-2017 гг не нашлось оборудования и специалистов для расшифровки бортовых самописцев и т.д.
Считаю, в данной ситуации родственники не могли иначе поступить, на мой взгляд, все же им более важна причина, по которой погибли их близкие, нежели материальная составляющая данного вопроса, но, безусловно, есть и те, кому важны также и деньги», – разложил все по полочкам читатель, который в теме.
«Всё очень просто. Обратились не все, а только 70, и не потому, что с ними обошлись несправедливо, а потому, что им подсказали зацепку. Рейс летел в Сирию, а следовательно является международным и соответственно компенсации им положены не по российским, а по международным нормам. Россия вроде входит в число, подписавших Монреальскую конвенцию, по которой выплаты должны выше как минимум в 4 раза.
Проблема в том, каким считать этот рейс – международным или нет, и в том, что Россия подписала конвенцию в 2017, а катастрофа произошла в 2016 году. Российский суд отказал, ЕСПЧ, скорее всего, будет на стороне родственников. Можно сказать однозначно, что это точно не вопрос памяти и торжества справедливости», – звучит от читателя другая версия.
Рубрика: Общество