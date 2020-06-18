Telegram заблокировал канал Алексея Навального. 22 июня там появилось сообщение следующего содержания:

«Учетная запись пользователя, владеющего этим каналом, неактивна последние 5 месяцев. Если он останется неактивным в течение следующих 27 дней, этот аккаунт самоуничтожится, и у этого канала больше не будет владельца».

Содержание не соответствует действительности чуть более, чем полностью. Последнее сообщение на канале датировано 21 июня, 16:36. Канал опубликовал ссылку на ролик о заявлении Маргариты Симоньян о выплате сотрудникам 57 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса. В котором сторонники Навального опросили на эту тему сотрудников RT.