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"Жить на пособия стыдно": Минтруд Якутии нахамил женщине за вопрос о выплатах на детей

Женщина спросила у Минтруда Якутии о выплатах на детей. Ей ответили, что обращаться за соцподдержкой должно быть стыдно

Фото: Global Look Press

Россиянка обратилась в Минтруд Якутии через директ в Instagram с вопросом, когда ожидается перерасчет пособий на детей от трех до семи лет. В ответ представитель Минтруда написал ей, что у них выходной, а обращаться за пособиями к государству «стыдно». После того, как об инциденте написали СМИ, в министерстве все же извинились, сославшись на «сбой» в работе справочной службы, пишет издание SakhaDay.

«Просто жить на пособия стыдно», — написали в ответ жительнице Якутии, обратившейся в местный Минтруд. Перед этим сотрудник ведомства заявил, что у него выходной, «как у всех работающих людей, которые сами воспитывают свою многодетную семью, без помощи государства». Такое заявление, впрочем, выглядит странно для госслужащего, который получает заработную плату из бюджета.

Женщина в ответ назвала такой уровень дискуссии «ужасом» и заметила, что если у чиновника и правда выходной, то он вполне мог бы просто временно не отвечать на сообщение.

Уже после инцидента пресс-служба Минтруда Якутии принесла извинения за случившееся: «Работаем как справочная 24 часа в сутки. Случился сбой. Приносим извинения». По какой причине работников ведомства вынуждают работать сверхурочно и заниматься ведением социальных сетей министерства в лично время, в Минтруде не уточнили.

Отметим, что тема социальной поддержки детей с малолетними детьми является одной из самых актуальных в российской политике: президент РФ Владимир Путин регулярно выступает с заявлениями и предложениями на этот счет. Многодетные семьи, по оценкам экспертов, являются одной из самых бедных категорий населения.

Рубрика: Общество

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