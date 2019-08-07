Больше половины детей из многодетных семей признаны "абсолютно бедными"

26% российских детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума, сообщает РБК со ссылкой на доклад Росстата. Самый высокий уровень бедности (52%) зафиксирован среди несовершеннолетних в многодетных семьях.

Эксперты отмечают, что бедность среди детей в два раза превышает общий процент по стране.

Негативные показатели по детской бедности резко выросли в 2015 году — с 20,7% до 27,4%. В последнем исследовании говорится о 26% детей и подростков, проживающих в домохозяйствах с доходами ниже прожиточного минимума.

Уточняется, что данные свидетельствуют об экономическом положении детей на 2017 год, когда величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составляла 9925 рублей. Доля бедных детей по итогам 2018 года станет известна только летом следующего года.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева отметила, что дети, которые растут в условиях дефицита доходов, попадают в «‎ловушку бедности»: они не могут позволить себе достойного уровня образования и имеют ограниченный доступ к медицинским и социальным услугам. Это влечет за собой бесперспективность на рынке труда, низкую заработную плату, а следом и низкий уровень пенсии.

Ранее сообщалось, что в России сформировался класс «‎маргинальных заемщиков», которые не могут получить кредиты не только в банках, но и в микрофинансовых организациях, а число «‎абсолютно бедных» граждан увеличилось на полмиллиона человек по сравнению с предыдущим годом.