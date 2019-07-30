В России стало на полмиллиона “абсолютно бедных” больше

В первом квартале 2019 года уровень бедности в России вырос до 14,3% против 13,9% за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает портал news.ru со ссылкой на исследования Росстата, из-за снижения реальных доходов и роста цен на продукты за чертой бедности оказались 20,9 млн россиян. Эта цифра выше на полмиллиона человек по сравнению с прошлым годом.

Для измерения бедности в Росстате используют концепцию «абсолютной бедности», когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности – прожиточным минимумом. Уровень финансового неблагополучия определяется ежеквартально на основе выборочных обследований бюджетов 48,5 тысяч домохозяйств.

Бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин считает, что рост числа бедных в России в том числе может быть связан с ростом закредитованности населения.

Ранее сообщалось, что 40% россиян не хватает денег до зарплаты, а треть граждан не могут накопить на отпуск.