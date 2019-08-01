В России сформировался класс "маргинальных заемщиков"

В сервисе онлайн-займов «Займер» сообщили о формировании в России класса «заемщиков-маргиналов», сообщают «Известия».

Компания сделала такие выводы на основе анализа 26,6 тысяч своих клиентов, которым пришлось отказать в выдаче кредита. Всего же по России предполагается порядка 400 тысяч таких заемщиков. Многие из них не могут рассчитывать на кредиты ни в банках, ни даже в микрофинансовых организациях. Это связано со стандартом, который не позволяет выдавать гражданину в рамках одной организации больше девяти кредитов.

Согласно анализу «Займера», средний портрет неблагополучного заемщика – мужчина 26-35 лет, работающий по найму с зарплатой 30-40 тысяч рублей, которому нужны деньги «до зарплаты». Часто они даже не соглашаются на полную одобренную сумму займа.

Однако руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что этот образ создан для манипуляции МФО, дабы убедить Центробанк перенести начало расчета предельной долговой нагрузки.

Специалист сервиса «Займер» Роман Макаров полагает, что многие из неблагополучных заемщиков в сложившейся ситуации могут перейти в сегмент ломбардов и «черных» кредиторов, что может сулить гражданам уже не только финансовые проблемы.