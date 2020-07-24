"Власти Москвы скоро сами в больницу попадут": россияне о случаях заболевания после вакцинации

Кампания по массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции идет уже полгода, при этом в начале лета – традиционно слабого с точки зрения распространения вирусов периода, - в стране начали фиксировать рост заболеваемости. Особенно выделяется на этом фоне Москва, где и вакцинация, казалось бы, должна идти более быстрыми темпами, но при этом рост заболеваемости выглядит весьма тревожным.

На этот парадокс, разумеется, начали обращать внимание и обычные граждане, многие из которых в социальных сетях указывают на странности ситуации. И властям, которые прежде только сетовали на слишком низкие темпы вакцинации, теперь приходится оправдываться, чтобы окончательно не подорвать доверие граждан к спасительной вакцине. Так, власти Москвы решили объяснить, кто и почему попадает в больницы с COVID-19 после вакцинации.

Отмечается, что после приема вакцины в медицинские учреждения попадают лишь единицы, более того, подобное происходит в основном с теми, кто не успел получить второй компонент прививки. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Случаи заболевания после вакцинации действительно есть, как и в случае с любой другой прививкой. Однако подавляющее большинство людей в данном случае переносят болезнь легко либо бессимптомно. Только единицы оказываются в больницах после вакцинации. В основном это те граждане, кто не успел закончить вакцинацию и получить второй компонент», – говорится в сообщении пресс-службы.

Разумеется, на эти оправдания россияне в социальных сетях отреагировали бурным потоком комментариев. Причем, есть среди них и те, кто считает вакцинацию единственным путем выхода из ситуации, а потому призывают соотечественников не игнорировать такую возможность.

«Я считаю, что надо делать как в СССР! Не надо спрашивать, а нужно заставить любыми путями вакцинироваться все население! Вместе победим!»;

«А мои соседки старушки привились и ничего бегают. И мне советуют. Прошло уже 4 месяца и все нормально, хотя болячек хронических много»;

«Лучше прививку сделать, чем не сделать. Если копнуть историю, всегда были те, кто против нового. Вечная борьба новаторства и консерватизма», – пишут они.

Как бы там ни было, но большая часть граждан высказывают свое мнение по поводу борьбы государства с вирусом в совершенно ином ключе.

«Понятно. Сделал укол – и сразу в больницу, под ИВЛ. Да ещё согласие своё дал»;

«Мне вот интересно, в нашей стране остался хоть кто-то кто доверяет властям?»;

«Ехал ковид через ковид, видит ковид в реке ковид... Интересно, надолго эта шарманка? Всех все равно не загонят на вакцинацию»;

«Власти Москвы скоро сами в больницу попадут, если не прекратят принимать антинародные законы!!!»;

«Это фиаско! Любые меры, предпринимаемые властями, делаются так, что только ухудшают ситуацию. Конкретно противовирусные меры еще и на два месяца позже, чем нужно»;

«Накосячили, теперь оправдываются»;

«Как же изворачиваются. Но шила в мешке не утаишь», – возмущаются россияне.