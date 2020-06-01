"Совсем с катушек слетели?" россияне в гневе из-за испытаний вакцины на детях

Ситуация, при которой власти продолжают выступать в роли неиссякаемого источника вдохновения для массового недовольства россиян, складывалась и прежде, однако в условиях пандемии коронавируса она усугубилась настолько, что социальные сети вот-вот взорвутся от возмущения.

Понять это можно, лишь пробежавшись глазами по комментариям под новостями о недовольстве мэра Москвы Сергея Собянина темпами вакцинации, любых высказываниях столичных властей о возможном ужесточении ограничительных мер, обычных сводках о росте заболеваемости и прочем. А накануне появилась информация, от которой многие люди, и вовсе, впали в ярость. Речь о том, что уже в следующем месяце в России стартует исследование вакцины «Спутник V» на подростках в возрасте 12-17 лет.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, на данный момент ведется набор добровольцев для соответствующих испытаний, которым будут давать меньшую дозу, чем взрослым гражданам. «Как и прежде, это исследование будет проводиться в три фазы по уже давно отработанной схеме», - добавила чиновница.

Судя по всему, дальнейшие объяснения раковой по поводу количества участников эксперимента, а также о том, что в будущем на основании полученных результатов власти планируют принять решение о включении подростков в действующую программу вакцинации, никто уже не изучал и не читал. Социальные сети буквально сразу же взорвались бурей негодования и критики, заявив, что никто не давал право властям проводить эксперименты над несовершеннолетними, которые при этом являются еще и недееспособными, а потому не имеют права подписывать соответствующее согласие. Высказываются и другие мнения.

«Уже за школьников взялись. Осталось дождаться начальные классы и детский сад»;

«Чего и следовало ожидать от кукухой поехавшего правительства!»;

«Если вирус детям и подросткам не приносит вреда, зачем страдать ерундой, и ширять их? С садика кода будет набор добровольцев?»;

«А разве 12-летний ребенок может быть "добровольцем"?»;

«Вот они набирают добровольцев, у них же свои дети есть наверно, какая проблема на них поэксперементировать?»;

«На своих детях исследования пусть проводят»;

«Каких добровольцев!? Это несовершеннолетние дети! Совсем с катушек слетели?»;

«За это дадут кило гречи и десяток яиц?»;

«Из детей уже подопытных кроликов делают, может еще акция будет велосипед в подарок с дополнительным розыгрышем электросамоката»;

«Кролики и свиньи для экспериментов — это слишком дорого. И начали с бесплатных детей»;

«Ну понятно, к сентябрю по результатам этого исследования школьников обяжут вакцинироваться. Плохо кончите, ребята, не перегибайте»;

«Зачем тратиться на крыс и обезьян, если россияне гораздо дешевле обойдутся?» – паникуют и одновременно иронизируют граждане.