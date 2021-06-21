8 из 10 пачек сливочного масла в магазинах не соответствуют техрегламентам и ГОСТам

Эксперты организации «Общественный контроль» констатировали, что сливочное масло остается самым подделываемым продуктом на рынке еды если не в России вообще, то конкретно в Петербурге.

О результатах контрольной закупки масла в магазинах Северной столицы рассказывает агентство «Росбалт».

Всего было закуплено десять образцов от производителей из Московской, Ленинградской, Новгородской, Брянской и Курских областей. В восьми из десяти случаев продукт не соответствовал ГОСТам и требованиям технических регламентов.

В четырех обнаружены суррогатные растительные жиры. Претензии в том числе были к вкусу и консистенции. Специалисты отметили, что масло, смешанное с растительными жирами, может оставаться мягким даже при нулевой температуре. Качественный продукт наоборот остается твердым в холодильнике.

Также в маслах часто занижена массовая доля жира при повышенных показателях влаги.

Все претензии к продуктам были направлены в том числе в контролирующие органы.