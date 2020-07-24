Сахмеев Владимир
Вчера, в 17:37

Не избили, а упал: Избитый силовиками во время пробежки рассказал о подмене в медкарте

Дизайнер Константин Коновалов, избитый перед митингом в 2019 году, заметил, что в ЕМИАС исправили данные о его переломе

Фото: Твиттер Константина Коновалова

Столичный дизайнер Константин Коновалов в личном микроблоге рассказал, что в его электронной медицинской карте каким-то образом изменились данные по значимой больничной выписке.

Коновалову перед московским митингом 27 июля 2019 года один из полицейских сломал ногу. Причем молодой человек был задержан за два часа до начала митинга во время утренней пробежки. Силовики повалили его лицом на асфальт, а один из них, по словам дизайнера, со всей силы пнул ему по ноге.

«Мне подменили выписку из больницы 67, куда отправили с переломом ноги в 2019 году. Документ отредактировали, теперь меня не сотрудники полиции избили, а я просто УПАЛ. Ну и состояние поменяли со “средней тяжести” на “удовлетворительное”»

, – пишет Коновалов.

Корректировки в выписке появились в момент, когда данные медкарты оцифровываются для загрузки в единую базу ЕМИАС.

Напомним, что в России так и не стали расследовать инцидент со сломанной ногой дизайнера. В апреле минувшего года Коновалов подал заявление в ЕСПЧ.

Рубрика: Общество

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