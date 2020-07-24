Савельев Михаил
Сегодня, в 14:18

Вот и лето: Центральную Россию накроет экстремальная жара

Росгидрометцентр предупреждает о приближении экстремальной жары до 37 градусов тепла в ЦФО

Фото: Global Look Press

Не успели отгреметь в социальных сетях шутки об «опаздывающем лете», «затянувшейся весне» и «июне, признанным лучшим октябрем», как метеорологи предупреждают россиян о новых превратностях погоды. И если фраза «у природы нет плохой погоды» еще подходит для каких-то обстоятельств, то жители Центрального федерального округа в скором времени, вполне вероятно, начнут воспринимать ее как издевательство.

Дело в том, что Росгидрометцентр предупреждает о приближении экстремальной жары до 37 градусов тепла в ЦФО. 

Отмечается, что максимальная дневная температура в округе может достигать отметок 31-34 градусов выше нуля в ближайшие дни. Однако уже с 21 июня на несколько дней в округе установится еще более невыносимый зной до 35-37 градусов. 

Основной удар, по мнению метеорологов, придется на Орловскую, Липецкую, Курскую, Тамбовскую, Белгородскую и Воронежскую области.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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