В Москве задержан еще один депутат, который собирался баллотироваться в Госудуму

В Москве силовики задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе. Об этом пишет РБК.

Как рассказала начальник штаба Хараидзе Екатерина Успенская, следователи и оперуполномоченные пришли вчера вечером с постановлением об обыске.

«Непонятно, что искали, никаких обвинений не было предъявлено, просто сказали, что она свидетель. После проведения следственных мероприятий они хотели забрать Кети, но без повестки она отказалась уезжать. Они настолько ее убедили, что ей только расписаться, когда она приоткрыла дверь, они вломились и схватили ее», — пояснила Успенская.

Она также добавила, что Хараидзе держали в Следственном комитете всю ночь и не пускали к ней адвоката до утра.

Соседка депутата Варвара Горностаева сообщила ОВД-Инфо, что перед тем как Хараидзе забрали для допроса в Следственный комитет в ее квартире несколько часов проходил обыск. У мундепа изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры из пальто. При этом сама Хараидзе, когда рассказывала об этом Горностаевой, заявила, что она не клала в пальто эту сумму денег.

После обыска следователи покинули квартиру, но позже вернулись под предлогом составления повестки для вызова на допрос, вынудили Хараидзе открыть дверь и забрали ее в Следственное управление СК по Центральному округу Москвы.

Кетеван Хараидзе владеет кинокомпанией «Арт Капитал Фильм», которая производит документальные киноленты. В мае она объявила о том, что собирается баллотироваться в Госудуму.

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