Каверин Дмитрий
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"Мертвой" россиянке пришлось возвращать себе пенсию через суд

Женщину по ошибке признали мертвой после того, как сотрудники полиции перепутали ее с неизвестной умершей

Фото: Дмитрий Мальтера

Жительница Кемерово, которую полицейские признали мертвой, вернула себе право на получение пенсии через суд. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, женщину по ошибке признали скончавшейся после того, как сотрудники полиции рассматривали дело о смерти неизвестной в общежитии. На месте полицейские обнаружили банковскую карту, выданную на имя заявительницы, и ошибочно решили, что умерла именно она. После этого медицинское свидетельство о ее смерти было зарегистрировано в ЗАГСе. 

Женщина узнала о своей гибели в феврале, когда не смогла получить пенсию. В Пенсионном фонде она узнала, что якобы умерла в ноябре 2020 года. 

После этого она обратилась в прокуратуру Рудничного района Кемерово с жалобой на ЗАГС. 

В ходе проверки личность женщины была установлена, прокурор обратился в суд и потребовал отменить запись. Суд иск удовлетворил и обязал ЗАГС аннулировать запись о смерти заявительницы.

Прокурор внес представление об устранении нарушений, трех сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.

Рубрика: Общество

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