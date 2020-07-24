Экс-помощник Горбачева предложил в два раза повысить пенсии и отменить налоги

На днях серьезная международная компания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала такие данные: 40% всех финансовых активов россиян принадлежит 500 богатейшим гражданам страны, общая сумма этих средств 640 млрд $ и сопоставима с тем, что есть у 114,6 млн граждан страны.

Можно ли сократить разрыв между бедными и богатыми? Об этом мы спросили академика РАН, экономического консультанта Михаила Горбачева в годы перестройки Абела Аганбегяна. Он назвал 5 способов, которые, по его мнению, позволят России быстро победить нищету.

– На мой взгляд, сделать это не так уж трудно. Если поставить такую цель. У нас почти 18 млн человек получают доход ниже прожиточного минимума (ПМ), 11 тыс. руб. Для страны, где среднедушевой доход 35 тыс. руб., это даже не бедность, а нищета. Поднять доходы бедных нужно не только для того, чтобы сократить разницу, но и для того, чтобы восстановить уровень реального дохода, который у нас был в 2012–2013-х. За последние 7 лет он снизился на 14%.

Есть несколько мер, которые помогут этого добиться. Во-первых, надо поднять МРОТ в 2021-м с 12 до 20 тыс. А в 2024-м при существующих ценах, без учета инфляции – до 25 тыс. руб. Причем это можно сделать за счет предприятий и организаций. Они имеют на это деньги: за два года (2018-й и 2019-й) финансовый результат их деятельности – т.е. прибыль минус убыток – вырос на 72%. И в подавляющей части он пошел не на зарплаты и не на рост инвестиций, а на их счета, а также за границу, в офшоры, где у российского бизнеса хранится 400 млрд $.

Некоторые предприятия, впрочем, не имеют на это денег. Им надо дать низкопроцентный кредит (под 3%) на два-три года.

А госорганизации должны это сделать за счет сокращения численности сотрудников. У государства, кстати, не так уж много работников, которые получают меньше минимума. Это первая мера.