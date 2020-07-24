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Экс-помощник Горбачева предложил в два раза повысить пенсии и отменить налоги

Экономический консультант Михаила Горбачева в годы перестройки Абел Аганбегян предложил правительству план борьбы с бедностью в России.

Фото: Global Look Press

На днях серьезная международная компания Boston Consulting Group (BCG) опубликовала такие данные: 40% всех финансовых активов россиян принадлежит 500 богатейшим гражданам страны, общая сумма этих средств 640 млрд $ и сопоставима с тем, что есть у 114,6 млн граждан страны.

Можно ли сократить разрыв между бедными и богатыми? Об этом мы спросили академика РАН, экономического консультанта Михаила Горбачева в годы перестройки Абела Аганбегяна. Он назвал 5 способов, которые, по его мнению, позволят России быстро победить нищету.

– На мой взгляд, сделать это не так уж трудно. Если поставить такую цель. У нас почти 18 млн человек получают доход ниже прожиточного минимума (ПМ), 11 тыс. руб. Для страны, где среднедушевой доход 35 тыс. руб., это даже не бедность, а нищета. Поднять доходы бедных нужно не только для того, чтобы сократить разницу, но и для того, чтобы восстановить уровень реального дохода, который у нас был в 2012–2013-х. За последние 7 лет он снизился на 14%.

Есть несколько мер, которые помогут этого добиться. Во-первых, надо поднять МРОТ в 2021-м с 12 до 20 тыс. А в 2024-м при существующих ценах, без учета инфляции – до 25 тыс. руб. Причем это можно сделать за счет предприятий и организаций. Они имеют на это деньги: за два года (2018-й и 2019-й) финансовый результат их деятельности – т.е. прибыль минус убыток – вырос на 72%. И в подавляющей части он пошел не на зарплаты и не на рост инвестиций, а на их счета, а также за границу, в офшоры, где у российского бизнеса хранится 400 млрд $.

Некоторые предприятия, впрочем, не имеют на это денег. Им надо дать низкопроцентный кредит (под 3%) на два-три года.

А госорганизации должны это сделать за счет сокращения численности сотрудников. У государства, кстати, не так уж много работников, которые получают меньше минимума. Это первая мера.

Фото: стоп-кадр YouTube
Абел Аганбегян

Второе. В 2022-м надо поднять средний размер пенсий с 15 до 20 тысяч и до 25 тысяч – в 2025-м. Это будет стоить 2–2,5 трлн руб., деньги взять из ФНБ, в котором сегодня 14 трлн руб.

Третье. У нас самое низкое в мире пособие по безработице – ниже прожиточного минимума. Таких стран (ну, кроме Украины, Белоруссии, Киргизии и еще нескольких) в мире больше нет. Не может быть пособие по безработице ниже ПМ: безработные – это ведь трудоспособные люди, которые дают деньги в копилку семьи. Надо его увеличить в 3 раза.

Четвертое. Надо вообще освободить от налогов тех, у кого доход до 20 тыс. руб. на душу, что можно сделать, введя настоящую прогрессивную шкалу.

Пятое. Доходы ниже ПМ получают люди на селе и в малых городах. Там проживают 50 млн человек. Среднедушевой доход – 20–25 тыс. против 35 тыс. в среднем по России и 45 тыс. – в городах-миллионниках. У государства нет денег, чтобы всем добавить по 5 тысяч. Выход – надо создать условия, чтобы люди как можно быстрее заработали эти деньги. Есть прекрасный проект, который разработала ассоциация «Федеральный сельсовет» во главе с Василием Мельниченко. Он продуман и опробован уже в нескольких регионах.

Есть еще достаточно много пунктов, что надо сделать, чтобы россияне выбрались из нищеты, а страна развивалась. Главное же условие – наличие политической воли.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Количество бедных можно уменьшить. Надо только захотеть».

Теги: #Пенсии, #Горбачев

Рубрика: Общество

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