Сахмеев Владимир
Вчера, в 23:46

Выдуманный в СССР "План Даллеса по уничтожению России" запретили в суде города Асбестa

Прокурор небольшого города на Урале пытается победить экстремизм, запрещая мифические документы прошлого

Фото: Скриншот с Google-карты

Асбестский городской суд

Один из создатель юмористически-образовательного портала «Луркморье» Давид Хомак сообщил изданию «Медиазона», что Роскомнадзор запретил на их сайте статью про так называемый «План Даллеса по уничтожению СССР (России)».

Этот мифологический документ был создан в период холодной войны СССР и США. Согласно нему, у Штатов есть намерение изнутри разрушить общество через разобщение национальностей, утрату традиций и нравственности.

Как оказалось, текст был признан экстремистским еще в 2015 году по инициативе прокурора города Асбест в Свердловской области (62 тысячи человек).

Статья на «Луркморье» рассказывала о содержании «доктрины», авторство которой приписывали главе ЦРУ Аллену Даллесу (возглавлял ведомство с 1953 по 1961 годы). Вместе с тем в статье высмеивается и критикуется этот документ.

Рубрика: Общество

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