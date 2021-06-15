Сахмеев Владимир
Сегодня, в 18:26

В Новокузнецке за чистый воздух начнут бороться троллейбусы

900 млн рублей из федерального бюджета пойдут на ликвидацию незаконных свалок в регионах

Фото: Global Look Press

7 миллиардов рублей по решению правительства будет передано регионам для борьбы со свалками и загрязнением воздуха. Об этом пишет АСИ.

Наибольшая часть средств (4,8 миллиарда) пойдут на снижение выбросов в воздух загрязняющих веществ в четырех субъектах РФ: Вологодская, Челябинская и Кемеровская области, а также Забайкальский край.

900 миллионов из общей суммы пойдет на ликвидацию незаконных свалок в пяти российских регионах: Удмуртия, Мордовия, Кировская, Воронежская и Калининградская области.

1,3 миллиарда выделенных денег будут вложены в софинансирование рекультивации мусорных полигонов: «Парфенова», «Каурцево», «Часцы», «Съяново, «Вальцово», «Царево», «Слизнево».

В Новокузнецке за счет федерального бюджета закупят трамваи и троллейбусы. Также на эти деньги в регионе обеспечат газом и подключат к сетям до сих пор не обеспеченные этим ресурсом дома.

Более экологичные модели общественного транспорта будут закуплены для автопарка Магнитогорска, Челябинска, Череповца и Читы.

Теги: #экология

Рубрика: Общество

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 2 недели назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 26 минут назад

«Ни о каком принуждении речи не идёт»: политолог рассказал, как власти собираются прививать россиян

Общество 52 минуты назад

"Меня домогался посол Швейцарии": россиянка обвинила дипломата в харассменте

Политика 2 часа назад

Скандал в Крыму из-за плывущих по улице спасателей: россияне требуют снять с должности Аксенова

Общество 2 часа назад

После приговора банкиру Попову у владельца "Тольяттиазота" Сергея Махлая сдали нервы

Политика 4 часа назад

"Ему все надоело": Невзоров раскрыл неожиданную цель поездки Путина в Женеву

Общество 4 часа назад

"Ждем обращения Путина к нации": Песков разозлил россиян, поддержав обязательную вакцинацию

Общество 6 часов назад

Песков поддержал обязательную вакцинацию в ряде регионов. Вчера он её отрицал

Политика 6 часов назад

Отец Софьи Сапеги обратился к Лукашенко с просьбой помиловать его дочь

Политика 7 часов назад

Навальный, иноагенты и оскорбления Байдена: главное из пресс-конференции Путина в Женеве

Общество 8 часов назад

"Собянинский бардак": политолог назвал три проблемы обязательной вакцинации в Москве

Общество 8 часов назад

Силовики провели обыск в общежитии Ники Самусик из-за освещения акции Красиевича

Политика 9 часов назад

"Собянин приперт к стенке": политик рассказал о причинах и последствиях решений мэра Москвы

Политика 9 часов назад

Кратко о саммите, ковидные ограничения, диагноз льготной ипотеке. Главное к 17 июня

Политика 11 часов назад

Трамп: "Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили взамен"

Политика 14 часов назад

Лещ Макрону: почему пощечины полезны для президентов

Общество 16 часов назад

Милонов, Гозман, Арбатова и Вассерман ответили на вопрос об эмиграции из России

Общество 17 часов назад

"Многие законы надо отменить": Литвинович рассказала, как разгонит "шайку-лейку" старцев в Госдуме

Общество 18 часов назад

Как водителя осудили на 18 лет за убийство человека, которого он даже не знал

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика