В Новокузнецке за чистый воздух начнут бороться троллейбусы

7 миллиардов рублей по решению правительства будет передано регионам для борьбы со свалками и загрязнением воздуха. Об этом пишет АСИ.

Наибольшая часть средств (4,8 миллиарда) пойдут на снижение выбросов в воздух загрязняющих веществ в четырех субъектах РФ: Вологодская, Челябинская и Кемеровская области, а также Забайкальский край.

900 миллионов из общей суммы пойдет на ликвидацию незаконных свалок в пяти российских регионах: Удмуртия, Мордовия, Кировская, Воронежская и Калининградская области.

1,3 миллиарда выделенных денег будут вложены в софинансирование рекультивации мусорных полигонов: «Парфенова», «Каурцево», «Часцы», «Съяново, «Вальцово», «Царево», «Слизнево».

В Новокузнецке за счет федерального бюджета закупят трамваи и троллейбусы. Также на эти деньги в регионе обеспечат газом и подключат к сетям до сих пор не обеспеченные этим ресурсом дома.

Более экологичные модели общественного транспорта будут закуплены для автопарка Магнитогорска, Челябинска, Череповца и Читы.