Силовики провели обыск в общежитии Ники Самусик из-за освещения акции Красиевича

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в комнату журналистки Sota.Vision Ники Самусик в общежитие Санкт-Петербургского государственного университета, где девушка проходит обучение. Так как она сейчас проходит практику в другом городе, самой г-жи Самусик там в этот момент не было, сообщает Sota.Vision.

Сообщается, что при обыске силовики изъяли плакаты, которые ранее использовались для одиночных пикетов, старый телефон журналистки и SD-карту (устройство для хранения цифровых данных). В разговоре с «Медиазоной» эти данные подтвердил адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

Г-жа Самусик находится в статусе подозреваемой по делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Обвиняемым по этому делу уже проходит акционист Павел Красиевич, который устроил перформанс на Красной площади, используя шумовые патроны. Самусик в этот момент выполняла свои профессиональные обязанности и освещала акцию Красиевича.

Ранее отмечалось, что журналистка пришла на место независимо от Красиевича, тем не менее сразу после мероприятия она была задержана и доставлена в ИВС, где пробыла более суток. Следствие не стало запрашивать в отношении репортера меру пресечения и она была отпущена.