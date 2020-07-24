Акционист Крисевич проведет два месяца в СИЗО из-за акции на Красной площади

Таганский районный суд отказался приобщать к делу 128 поручительств за акциониста Павла Крисевича, задержанного 11 июня после акции на Красной площади в Москве, пишет телеграм-канал AvtozakLive.

Крисевича арестовали на два месяца. Против него завели уголовное дело о хулиганстве.

Вместе с ним на акции была задержана журналистка Ника Самусик, освещавшая акцию. Она до сих пор находится в ИВС, передает Sota.

Как сообщает координатор юридической помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова, суда на Никой Самусик не будет, скорее всего ее выпустят. Сейчас она находится в статусе подозреваемой по делу о мелком хулиганстве.

«Каких-либо людей, чтобы запечатлеть этот момент, я не привлекал. Саму акцию я делал для себя, привлечь внимание прохожих не пытался», – писал в объяснительной Крисевич.