После приговора банкиру Попову у владельца "Тольяттиазота" Сергея Махлая сдали нервы

Махлай снова вопрошает: да как же можно у себя-то всю продукцию за 4 года украсть? Все дело в том, что продукция ТоАЗа, которую Махлай сотоварищи продавали по заниженным ценам аффилированному с ними же швейцарскому офшору Nitrochem Distributions AG и перепродавали на 20-40% дороже, принадлежала не им лично, а ПАО «ТоАЗ» и в том числе другим акционерам, а незаконно выводимая маржа уводилась от налогов. То есть, продав на своих условиях имущество, которое принадлежало не только им, они, согласно российскому законодательству, совершили хищение и обязаны его вернуть или возместить полную стоимость похищенного. Так что ни о каком «украсть у себя» здесь не может быть и речи. Махлай и его подельники воровали у «Тольяттиазота», его трудового коллектива, миноритарных акционеров и российского государства, которому пришлось через все судебные инстанции доначислять ТоАЗу налоги.

Характерно, что практически одновременно с интервью Махлая на сайте «Тольяттиазота» гендиректор предприятия Дмитрий Межеедов разместил сообщение, в котором от лица всего предприятия выразил Попову поддержку. Хотя вряд ли кого-то из четырех тысяч рабочих действительно спрашивали, что они думают насчет невиновности Попова. У самого Межеедова, кстати, не так давно проходили обыски дома и на работе, причем именно в связи с расследованием эпизодов коррупции.

Очевидно, что, пытаясь выгородить Попова, Махлай беспокоится, в первую очередь, за себя.

Понятно, что Попов отправился подкупать судей в 2015 году не по собственному капризу, а по личному указанию Махлая, который таким образом надеялся отменить доначисление ТоАЗу налогов за 2012 год.

Он и его понедельники не раз таким образом использовали суды для решения вопросов в своих интересах. Когда ФНС доначислила ТоАЗу 320 млн руб. за 2009 г., судья Федерального арбитражного суда Московского округа В.А. Черпухина отменила это решение, возможно, не без «помощи» от доверенных лиц Махлая. Впоследствии налоги с ТоАЗа все равно были взысканы, а для судьи Черпухиной эта история стала одной из причин увольнения со скандалом. А когда следователи пытались добиться удовлетворения ходатайства об аресте гендиректора ТоАЗа Королева, Нижегородский областной суд в лице судьи М.В. Юрина без достаточных оснований отказал им в этом. Странное решение вызвало недоумение у коллег Юрина и впоследствии было отменено, но к тому моменту Королеву удалось скрыться за границей, где он и находится по сей день. И это только часть эпизодов коррупционной деятельности.

Махлай опасается, что Попов начнет сотрудничать со следствием, ведь знакомый в подробностях со всеми финансовыми махинациями Махлая экс-банкир знает очень многое о его криминальной империи. Наверняка в течение двух лет, что Попов провел в СИЗО, эмиссары Махлая убеждали его, что обязательно его вытащат. Если не армией адвокатов, то хотя бы привычным способом, за взятку. Согласно источникам, такой ход действительно готовился, и на освобождение Попова были выделены аж $10 млн. Но суд не пошел на противозаконную сделку.

Сейчас, вероятно, к Попову приходит мучительное осознание того, что Махлай как жил в США, так и живет, а он, Попов, будет сидеть в колонии, что называется, за себя и за того парня.

«Я считаю, что это не Попов должен сидеть в тюрьме – а они, по 210-й статье, за организацию по сути дела преступного сообщества», – восклицает Махлай, очевидно, имея в виду компанию «Уралхим» и ее владельца Дмитрия Мазепина. Наверное, в этой фразе истерика и отчаяние Махлая проступают отчетливее всего. Никаких аргументов по существу у него не было и нет, и он пытается повторять, что у него предприятие успешное и динамично развивающееся, а у Мазепина – плохое, чахлое и вообще банкрот.

Наверное, «успешное предприятие» в представлении Махлая – это с которого можно годами беспрепятственно выводить прибыль и активы, недоплачивать трудовому коллективу, утаивать налоги и экономить на ремонтах.

Интересно, что на вопрос журналиста о банкротстве ООО «Томет», он отвечает: «Не знаю, я “Тометом” не управлял. Это отдельное предприятие, там отдельные акционеры – не ко мне вопрос» – изображает недоумение Махлай. То есть он хочет убедить всех в том, что ничего не знает ни про незаконный вывод за бесценок части активов ТоАЗа в «Томет», ни про их новых владельцев.

Тем самым Махлай вновь отрицает очевидное. Следствием и приговором от 2019 года установлено, что «Томет» контролируется гонконгским офшором Triumph Development Ltd., принадлежащим Эндрю Циви, одному из осужденных вместе с Махлаем по уголовному делу о мошенничестве. Именно Циви контролировал швейцарский Nitrochem Distributions AG, через который перепродавали экспортную продукцию ТоАЗа.

«Я всегда был патриотом России, любил и люблю ее, я российский гражданин, всегда поддерживал страну, она моя Родина как была, так навсегда и останется», – патетически заявляет Махлай. И тут же признается, что собирается подать к России иски в ЕСПЧ и уже подал один в прошлом году за то, что Россия якобы ущемляет его права и свободы.

Вывод из интервью Махлая может быть только один – он не только сам погряз в криминальной деятельности, но и вовлек в нее своих подчиненных.

При этом, как и многие преступники, всеми силами пытается избежать наказания и прикидывается жертвой. Но расследования продолжаются, и суды уже продемонстрировали способность противостоять всем видам давления со стороны Махлая, в том числе коррупционному. Рано или поздно за все содеянное придется понести ответственность согласно российскому законодательству.