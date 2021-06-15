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Airbnb выплатит $7 млн изнасилованной девушке. Преступник с ключом засел в ванной

Туристка сняла квартиру в Нью-Йорке, и её изнасиловал мужчина с копией ключей. Airbnb выплатит девушке $7 млн

Фото: Global Look Press

Туристка из Австралии получит семь миллионов долларов в рамках досудебного соглашения с международным сервисом по аренде жилья Airbnb. В 2015 году она сняла квартиру в Нью-Йорке, но оказалось, что ключи были у третьего лица: мужчина открыл дверь своей копией и спрятался в ванной, а когда девушка пришла домой, якобы набросился на неё и изнасиловал. Об этом пишет Bloomberg.

24-летний Джуниор Ли свою вину не признает. Ему предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Сейчас он остается под стражей. Его защита произошедшее не комментирует.

Компания Airbnb сразу после инцидента связалась с местной полицией и предложила жертве насилия свои услуги по аренде номера в отеле, а также выразила готовность оплатить перелет её матери в Нью-Йорк. По соглашению сторон девушка и её представители получат деньги, но не смогут подать в суд на фирму или владельца квартиры.

«В случаях сексуального насилия в апартаментах, которые мы предоставили, жертвы могут свободно рассказывать о своем опыте», — говорит представитель Airbnb Бен Брейт.

При этом система передачи ключей в Airbnb не изменилась — хозяева даже не должны сообщать, у кого ещё есть копии ключей. Однако компания старается проводить проверку арендодателей, которые также могут рассчитывать на скидки, если покупают умные замки или детекторы шума.

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