В Израиле запретили продажу меховых изделий. Это беспрецедентное решение

Правительство Израиля установило запрет на торговлю изделиями из меха в связи с экологическими соображениями. Соответствующий указ подписала министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль, сообщает The Jerusalem Post. До этого ни одна страна в мире такого запрета не вводила.

«Меховая индустрия является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приносит неописуемую жестокость и страдания, — объясняет г-жа Гамлиэль. — Использование кожи и меха дикой природы в модной индустрии аморально и, безусловно, излишне».

Согласно новому постановлению правительства, окончательно продажа одежды и аксессуаров из меха будет запрещена в стране лишь к декабрю этого года. Однако использовать мех в иных целях по-прежнему не возбраняется, к примеру, это будет разрешено для занятий научной и образовательной деятельностью. Не будет распространяться запрет и на религиозные организации.

«Мы годами боролись за запрет продажи мехов индустрии моды, и с самого начала 86% израильской общественности поддержали это», — комментируют эту новость в местном НКО Animals Now.

Основатель Международной коалиции по борьбе с мехом (IAFC) Джейн Халеви рассказывает, что за введение этой меры в Израиле организация борется с 2009 года: «Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло. Убийство животных ради меха должно стать незаконным повсюду — пора правительствам всего мира запретить продажу меха», — уверены в IAFC.