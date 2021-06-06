В День рождения Марии Алехиной ее соратницы вывесили баннер на Патриаршем мосту

Сортаницы Марии Алехиной по группе Pussy Riot вывесили на Патриаршем мосту в Москве баннер с требованием освободить активистку, обвиняемую по «санитарному делу».

Акция приурочена к Дню рождения Марии. Сегодня, 6 июня, ей исполняется 33 года. На баннере в этих цифрах изображена пара наручников.

Видео с вывешиванием баннера опубликовал телеграм-канал Sota.

Сейчас Мария Алехина находится под домашним арестом. В интервью «Таким делам» она призналась, что дома живет в основном на балконе, потому что там можно курить. Недавно следователь разрешил ей выходить из дома с целью посещения врача.