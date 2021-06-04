Депутат Александр Брыксин: "Дети – приоритет государства"

Из-за бюрократических проволочек законотворческая деятельность в Госдуме проходит достаточно долгий путь от «кабинетов до людей». Да и на законодательном уровне вопросы ремонта спортшколы или покупки автобуса для школьников обычно не решаются. А часто помогать нужно здесь и сейчас. Хорошо, когда представители власти совмещают кабинетную работу с адресной помощью. Один из примеров — представитель Курской области в Государственной думе Александр Брыксин.

Депутат не понаслышке знает, как тяжело следовать постулату «Быстрее. Выше. Сильнее», не имея на то финансовых возможностей. Поэтому помогает ребятам в их стремлении стать лучше.

Курск играет в хоккей

Как и все мальчишки, в детстве Брыксин любил погонять шайбу в дворовой хоккейной коробке. Хоккеистом ему стать не удалось, зато удалось завести нужные знакомства в этой сфере. В 2011 году по приглашению Александра Юрьевича в Курскую область приехал легендарный спортсмен Павел Буре. Пообщаться с живой легендой российского хоккея удалось и студентам Курского госуниверситета, и юным хоккеистам. Выстроившиеся на площадке едва не разбили лед, приветствуя «Русскую ракету»: показательный матч воспитанников хоккейной секции начался с вбрасывания, которое произвел сам Буре. Кроме того, курской хоккейной команде, которая участвует в матчах Ночной хоккейной лиги, Брыксин помог приобрести экипировку.

В 2019 году Александр Юрьевич помог физкультурно-оздоровительному комплексу «Лидер» в Кореневском районе Курской области приобрести микроавтобус. Спортсмены обратились с соответствующей просьбой во время приема жителей: транспортное средство учреждения уже устарело и не отвечало критериям безопасности перевозки детей.

Транспорт для районов

Еще одна «транспортная проблема» была решена в Рыльском районе Курской области. Совместно с представителями областного парламента Александр Брыксин приобрел автобусы с мультимедийным оборудованием для местных школьников.

«Мы все знали и понимали, что этот автобус нужен. В нем ребята смогут еще и смотреть фильмы, одновременно изучая языки: английский, испанский, немецкий. Это должны быть самые образованные ребятишки в Курской области», — рассказал Александр Брыксин.

Обратить внимание на каждого ребенка

Во время посещения Новопоселеновской школы-интерната в Курской области Александр Брыксин принял решение на личные средства приобрести музыкальное оборудование для творческого развития детей. Дело в том, что в данном учреждении проживают непростые ребята с ограниченными возможностями здоровья. По мнению парламентария, в этом и состоит одна из его задач — обратить внимание на каждого ребенка.

«Необходимо каждому ребенку обеспечить внимание, благодаря которому он будет расти и формироваться как полноценная личность и гражданин», — подчеркнул Брыксин.

Помог Александр Юрьевич и с решением давно назревшего вопроса капитального ремонта спортивного зала в Хомутовской средней общеобразовательной школе. Депутат выделил денежные средства на проведение строительных работ.

Память — это святое

Еще один из приоритетов, которые ставит перед собой депутат Госдумы VI и VII созывов Александр Брыксин, это вопрос памяти. Политик выделил общественной организации «Курское землячество» средства на строительство мемориального комплекса на северном фасе Курской Дуги на Тепловских высотах. Материально депутат помогал и в восстановлении храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыльском районе.

Одним из своих важнейших решений Брыксин считает помощь в строительстве часовни «В скорбех и печалех Утешение» в родном Кемерове. Ее возвели в «Парке Ангелов», разбитом на месте сгоревшего 25 марта 2018 года торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».