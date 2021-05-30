Вассерман в ГД, $500 млн от РФ Беларуси, фильм от Кадырова и Любимовой. Новости к утру 30 мая

Представители Евросоюза предлагают Штатам объединиться для совместного заявления в адрес России и противодействия «периодическому негативному поведению и враждебным действиям», сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Вместе с тем в ЕС предлагают оставить былые споры по торговле с США и консолидировать действия по предотвращению в сфере изменения климата.

Глава белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинцев в Youtube-эфире у Владимира Соловьева подтвердил, что компания не намерена осуществлять рейсы в Крым до определенного политического решения.

Пресс-секретарь Кремля тем временем сообщил, что Беларусь после прогулки президентов Путина с Лукашенко по морю получит 500 миллионов долларов в качестве государственного кредита от России.

При этом утверждается, что транш якобы был обещан еще до инцидента с посадкой самолета в Минске и задержанием политического активиста Романа Протасевича.

Утром 30 мая Telegram-канал Sota со ссылкой на председателя партии «Демократический выбор» Игоря Драндина сообщает, что полиция прибыла на открытый форум «Правые на выборах» и пытается его сорвать.

Однако в Telegram-канале партии утверждается, что полиция лишь поинтересовалась, соответствует ли мероприятие антиковидным правилам, а после началось чтение первого доклада одного из участников.

Глава Минкульта Ольга Любимова сообщила, что она и глава Чечни Рамзан Кадыров станут соавторами фильма о достопримечательностях кавказского региона.

«На территории Чеченской Республики располагаются древнейшие памятники архитектуры, которые воспеты в песнях и легендах, отображены в живописи. И, к сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе», – сетует Любимова.

Публицист Анатолий Вассерман все-таки вступил в партию «Справедливая Россия – За правду». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу политического объединения. Вместе с тем Вассерман намерен принять участие в госдумских выборах.

Официально участники выборов будут утверждены на съезде партии 26 июня.