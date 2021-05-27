Россиянам рассказали чем нельзя хвастаться в соцсетях

Какой информацией могут воспользоваться злоумышленники в соцсетях, рассказал радио Sputnik заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

По словам эксперта, необходимо быть очень внимательными к тому, что вы публикуете в интернете.

Например, не стоит размещать фотографии билетов и посадочных талонов на самолет, потому что по этим сведениям можно получить доступ к личному кабинету владельца, где хранятся паспортные данные, электронная почта и другие данные. «С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например, к туалету», – пояснил Никитин.

Не стоит также выкладывать билеты на концерт, если вы все таки хотите на него попасть. Эксперт отметил, что почти все билеты на концерты – это одноразовые QR-коды, а значит любой человек может взять ваш билет и пройти по нему, и вы уже не сможете ничего доказать.

Специалист также рекомендует серьезнее относится и к публикациям с гео-тегами.

«Есть преступные группы, которые по геолокации отслеживают, например, ваши отпуска и занимаются квартирными кражами. Могут также отслеживать необычные дорогие автомобили и места, где они паркуются. Если вы делаете такие фотографии с геометками, это сильно упрощает злоумышленникам жизнь», — добавил он. По его мнению, лучше завести приватный аккаунт, о котором будут знать только ваши знакомые.