Бастрыкин: К трагедии в Казани привело отсутствие охраны, за которую не хотели платить

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что к смерти семи детей и двух преподавателей, а также ранениям ещё 25 человек в школе №175 в Казани привело отсутствие охраны, за которую якобы отказались платить родители.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: "Почему не охраняли школу?" — "Родители были против".— "Почему?" Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал»,

— передает слова главы правоохранительного ведомства «КоммерсантЪ» со ссылкой на РИА Новости.

Бастрыкин также продолжил мысль, пояснив, что это в том числе обусловлено невыполнением до половины (50% — Бастрыкин) всех поручений президента и правительства, «начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой», данных после трагедии в керченском колледже трехлетней давности: «Не исполнено — вот результат», — подытожил он.

Кто конкретно виновен в неисполнении поручений, Бастрыкин не сказал.