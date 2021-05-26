Facebook: 150 сетей, вводящих пользователей в заблуждение, были созданы  в РФ и Иране

Соцсеть Facebook сообщила, что с 2017 по 2020 годы сотрудникам организации пришлось заблокировать порядка 150 сетей из Ирана и России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание Hill.

Предполагается, что цепочки поддельных аккаунтов организованно действовали с задачей ввести пользователей платформы в заблуждение.

«Эти кампании пытались подорвать доверие в гражданские институты и бросить тень на публичные обсуждения с помощью тех же цифровых инструментов, которые разнообразили виртуальную гражданскую позицию и сделали возможными критические дискуссии от движения Me Too до Black Lives Matter», – говорится в докладе Facebook.

В компании утверждают, что система борьбы с дезинформации в соцсети стала более надежной. Для злоумышленников вести масштабные кампании стало гораздо дороже и своих целей они добиваются с наименьшим успехом.