Россияне 26 мая смогут увидеть лунное затмение, которое происходит раз в 12 лет

Полную фазу затмения Луны (суперлуние), можно будет увидеть 26 мая невооруженным глазом даже при дневном свете. В этот день также произойдет сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Как заявили в планетарии, близкое совпадение суперлуния и перигея, когда луна находится на ближайшей точке к Земле, жители каждого полушария могут наблюдать раз в 12 лет.

Полное лунное затмение произойдет с 12:45 до 15:53 по московскому времени. Момент наибольшей фазы будет наблюдаться в 14:19 по мск.

Полная фаза лунного затмения продлится всего лишь 14,5 минут. В течение этого времени северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Вследствие поглощения света атмосферным озоном внешние части тени могут быть окрашены в голубоватые цвета.

Астрономы отмечают, что луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпиона над его главной звездой Антарес.

Как уточняется, для большей части России лунное затмение придется на дневное время и его будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий. Например, в Петропавловске-Камчатском полная фаза затмения произойдет в 23:19 по местному времени. Чуть далее на западе можно будет увидеть только убывающие частные фазы затмения.

В пресс-службе планетария добавили, что на широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет.