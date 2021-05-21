Клад в Казани, вино по "Почте России", экс-депутат крадет коров. Главное к 21 мая

Президент Международной хоккейной федерации Рене Фазель заявил, что Лукашенко «не тот, кто настаивает на том, чтобы оставаться у власти в течение следующих несколько лет». Столь необычную идею он высказал в интервью Sports.ru говоря о ЧМ по хоккею, который перенесли из Минска под давлением спонсоров: «И я считаю, что это нехорошо. (...) Если бы мы поехали туда с чемпионатом мира, ситуация могла бы успокоиться. Сейчас мы ничего не слышим ни от Белоруссии, ни от оппозиции, ситуация нормализовалась. Мы могли бы без проблем провести чемпионат мира по хоккею и использовать ситуацию для того, чтобы вновь сблизить два фронта. Чтобы они могли найти способ снова жить вместе с Лукашенко». Массовые репрессии и предположительно сфальсифицированные итоги выборов в августе прошлого года Фазель назвал «дурацкой ситуацией».

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов сообщил, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу ФБК на попытку признания экстремистской организацией в приоритетном порядке. Уже до 24 мая стороны должны представить свои позиции по делу.

После того как часть детей из школы №175 в Казани отказались считать потерпевшими из-за отсутствия серьезных ран или подтвержденной психологической травмы, переведя их в качество свидетелей, а одна из родительниц даже получила упрек о желании нажиться на ситуации, главу следственной группы по делу школьного шутинга Александра Нерюпова отстранили от расследования. Теперь его будет вести полковник СК Александр Избенко, возбудивший дела против коммуниста Николая Платошкина и расследователя Романа Анина, пишет «Бизнес online».

Центробанк согласился с Минфином и Росфинмониторингом, что открывать счета для ипотечных кредитов по видеосвязи — плохая идея. По крайней мере они отмечают, что это небезопасно: документы, включая паспорт, можно подделать, а лицо можно изменить гримом или технологией deepfake, передает РБК. Законопроект с такой инициативой принадлежит Ассоциации банков России.

По личному поручению Владимира Путина «Почта России» в порядке эксперимента начнет торговать вином дистанционно. Пока это будет происходить только в Московкой области и в Мордовии. К 2025 году компания рассчитывает выйти на оборот в 100 млрд рублей. «Почта России» не испытывает проблем с проверкой возраста из-за электронной подписи, вино на продажу там предоставят 25 крупнейших российских производителей, а Vino.ru станет площадкой проекта.

С сегодняшнего дня, 21 мая, налоговый вычет по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам можно будет получить в упрощенном порядке через сайт ФНС: сроки обработки и выдачи средств заметно сокращаются, а налоговые декларации не требуются, обращает внимание «КоммерсантЪ».

Похищенные во время ЧМ по футболу 2018 года в Казани бриллианты и украшения на 160 млн рублей нашли. Удалось выяснить, что кражу совершил гражданин Аргентины, которого объявили в розыск и нашли на родине. После экстрадиции в РФ в марте 2021 года он сообщил правоохранителям, что закопал «клад» в лесополосе одного из районов Казани. Следствию пришлось долго искать конкретно место.

Экс-депутат депутата Волгоградской областной думы от «Единой России» Гасан Набиев украл коров у пенсионеров поселка Степной Городищенского района, таким образом лишив их единственной возможности подзаработать к пенсии благодаря полученному молоку. Как сообщает Znak.com, люди Набиева просто приехали и увели животных на его территорию. Это можно считать рецидивом, ведь ранее Набиева даже выгнали из «Единой России» после того как он назвал пенсионеров «тунеядцами и алкашами» за то, что они получают минимальные пенсии.

Компания «Боржоми» в Грузии поднимет зарплаты рабочим, которые устроили забастовку на одном из заводов, требуя как раз повышения зарплат и улучшения условий труда. При этом действия руководства профсоюза в фирме считают «деструктивными» — работа на заводе была остановлена в целях безопасности.

Решение Белого дома оставить оператора «Северного потока-2» компанию Nord Stream 2 AG и её руководителя без санкций не оценили в парламенте: сенаторы уже внесли законопроект, который наложит на фирму санкции. Авторы предложения настаивают, что такая политика Джо Байдена ошибочна и Владимиру Путину не стоит предоставлять таких подарков, которые чреваты дополнительным давлением России на ЕС.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».